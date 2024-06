Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y la dirigencia nacional de Morena apuntalan la reforma al Poder Judicial respaldados en las respuestas a las encuestas que aplicaron en fast-track el fin de semana.

La reforma plantea, entre otros puntos, elegir mediante el voto popular a jueces, magistrados y ministros, una iniciativa impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum presentó ayer los resultados de tres encuestas, de las cuales se desprende que 80 por ciento de los encuestados considera necesaria una reforma al Poder Judicial a partir de lo que ha oído o escuchado.

La morenista reconoció que el único objetivo de las encuestas es contar con información para tomarse en cuenta durante la discusión en torno a la reforma.

«¿Que consideró yo relevante? Ya que cada quién haga su análisis de los resultados. Son más personas o el porcentaje de personas que está de acuerdo (con la reforma judicial). Nosotros ganamos la elección con el 59 por ciento, más de 59 por ciento considera que es necesaria la reforma y más del 59 por ciento está de acuerdo con que haya una elección directa (de ministros, jueces y magistrados).

«Estas encuestas son información, no tiene ningún otro objetivo más que información, este tema (hacer una encuesta) salió aquí en esta conferencia, lo planteamos y este es el resultado», dijo Sheinbaum.

Morena eligió que las encuestas fueran realizadas por las empresas De las Heras y Enkoll, por tratarse de las que más se acercaron a los resultados de la pasada elección presidencial. Además, un tercer sondeo lo llevó a cabo la encuestadora del mismo partido.

Según los datos revelados ayer, los sondeos se levantaron este fin de semana, mediante entrevistas cara a cara en viviendas, con un cuestionario de siete preguntas y muestras que van de mil 202 a mil 458 personas.

En su conferencia mañanera, López Obrador reconoció ayer, en respuesta a un cuestionamiento, que en la reforma al Poder Judicial existen riesgos de interferencia no sólo del crimen organizado, sino también de Poderes fácticos.

No obstante, dijo que eso no debe impedir que se avance con la reforma.

«¿Que hay riesgos en las elecciones? Siempre ha habido riesgos, pero se equivoca menos la gente. No tenerle miedo al pueblo, confiar en el pueblo», destacó.

El Mandatario minimizó la preocupación de algunos sectores sobre la captura que los grupos de interés puedan tener sobre los candidatos, sostuvo que esto ya ocurre y la elección por voto popular de los impartidores de justicia busca, precisamente, evitar este control.

«Estoy escuchando a algunos que dicen: ‘No, los de las bandas van a resolver, los delincuentes van a resolver’. No, están resolviendo ahora, ahora ya. Y aquí cada 15 días vemos los casos, cómo ordenan que, en 24 horas, se deje en libertad a delincuentes peligrosísimos, aquí todavía hace 10 días vimos», resaltó.