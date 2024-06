Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras lograr 6.2 millones de votos en la elección Presidencial, Movimiento Ciudadano (MC) es la única Oposición en México y Jorge Álvarez Máynez puede ser el nuevo dirigente nacional, afirmó Dante Delgado.

El presidente de MC aseguró que hay un crecimiento exponencial del partido a su cargo, al minimizar las derrotas sufridas el 2 junio, como perder la Alcaldía de Monterrey, Nuevo León, y las senadurías de Jalisco, así como lograr sólo un distrito de 300 en disputa.

Si bien el partido ganó más votación respecto al 2018 y 2021, en Cámara de Diputados tendrán sólo 24 legisladores y en el Senado 5 senadores.

Frente a ello, Dante Delgado dijo que ese es el costo de la decisión de competir electoralmente sin alianzas: Se logran más votos, pero menos posiciones en el Congreso.

«Movimiento Ciudadano es hoy la única fuerza política que representa una verdadera alternativa, por un lado está Morena y sus adláteres y por otro lado están las fuerzas que antes se creía que eran de Oposición y que ya vieron que no lo es, porque no lo son. Hoy la nueva Oposición es Movimiento Ciudadano.

«Y el costo no es menor porque tenemos menor representación en el Congreso con más votación y eso no todo mundo lo entiende y la viabilidad política se ha construido con gran costo, con medios de comunicación en contra, con comentócratas en contra, con poderes fácticos en contra de Movimiento Ciudadano», sostuvo.

El dirigente de Movimiento Ciudadano dijo que fue un logro derrotar al PRI en el número de votos obtenidos para la elección presidencial.

Aseguró que MC es el único partido que «reduce» a Morena y por eso hay posibilidades de éxito.

Aunque Morena ganó las senadurías de mayoría relativa y la alianza opositora la Alcaldía de Monterrey, y que esas fuerzas políticas ganaron los distritos federales, Dante Delgado aseguró que en Nuevo León también tuvieron más votos.

También afirmó que ganaron más votos en Jalisco, donde MC sólo tuvo un triunfo en un distrito de Lagos de Moreno y no se llevó ninguna senaduría, Dante Delgado destacó que si bien tuvieron más votos, perdieron en posiciones en el Congreso.

Destacó que no aceptarán la sobrerrepresentación de Morena y sus partidos aliados pues en lugar de 55 diputados, sólo les tocarían 24 legisladores, se quejó

Por otra parte, aseguró que 77 millones de mexicanos ya saben quien es Máynez

«Lo identifican por nombre y apellido, pero también por fotografía, por eso Movimiento Ciudadano contribuyó a que México tenga hoy un nuevo líder para las nuevas generaciones, para los centenaills, para los milleniums, para los niños.

Señaló que será hasta la Convención Nacional cuando se decida si Álvarez Máynez será el nuevo dirigente.