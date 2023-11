Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum busca acercarse a los jóvenes y por eso, en su primer acto de precampaña realizado ayer en Veracruz, pidió a sus simpatizantes decirles lo «malo» que ha sido el neoliberalismo para el País y lo que Morena ha hecho para desterrarlo.

La precandidata presidencial del bloque oficialista inició su precampaña arropada por otra aspirante consentida del Presidente: Rocío Nahle.

Desde las 9:00 horas, decenas de camiones, combis y camionetas llegaron a las inmediaciones del World Trade Center en Boca del Río, en donde la morenista realizó su primer acto oficial dentro de los tiempos establecidos por la ley para buscar la Presidencia.

Durante alrededor de dos horas las unidades se estacionaron sobre el Bulevar Ávila Camacho obstruyendo el tráfico. De ellas descendían hombres, mujeres e incluso ancianos con bastón que con dificultad podía desplazarse.

Cada grupo peleaba su lugar en busca de congraciarse con la precandidata única de Morena, el PT y el Partido Verde. Uniformados con playeras y banderines, eran llamados a reunirse en grupos.

En un lado, por ejemplo, estuvieron quienes fueron movilizados por Camerino Mendoza, según se leía en sus banderines, y en otro los que venían por la organización Esfuerzos Unidos del Totonacapan.

Estaban también los que venían por la asociación Brazos Abiertos A.C. y los traídos por el Equipo Político Veracruzano, que se identificaban porque portaban camisas blancas con el nombre de la organización bordado en azul turquesa.

A pesar de las decenas de camiones que le llegaron y de los cientos de maestros adentro del salón, Sheinbaum no les habló a ellos, sino a los jóvenes, que escaseaban en el evento.

Pese al triunfalismo de Nahle, quien dijo que en sólo cinco años este Gobierno ha desplazado al pasado, Sheinbaum les pidió a los asistentes acercarse a quienes votarán por primera vez en 2024 y explicarles lo que es el neoliberalismo.

«Hay que recordar lo que ocurrió en el pasado reciente, porque hay que decirlo a los jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho a participar en una elección. Hay que recordarles lo que fueron los años del neoliberalismo en nuestro país, porque si lo olvidamos, entonces no hay memoria histórica», advirtió.

Ante un WTC abarrotado, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México incluso les dio un pequeño guión.

Del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, dijo que fue quien inició el neoliberalismo y las privatizaciones, además de que llevó a mucha gente a la pobreza, pese a que prometió hacer de México un país del primer mundo.

La morenista continuó con Ernesto Zedillo. Lo acusó de haber privatizado los ferrocarriles e incluso habló del Fobaproa.

Dijo que con éste, Zedillo rescató a los de arriba, aunque omitió decir que en días pasados la bancada de Morena rechazó reducir el pago de esa deuda para redireccionar recursos a la reconstrucción de Acapulco.

Y continuó. A Vicente Fox lo acusó de haber promovido el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando era Jefe de Gobierno capitalino, y de haber traicionado la democracia con el «fraude electoral» de 2006.

De Felipe Calderón, señaló que «se robó la Presidencia de la República», desde donde declaró la guerra contra el narcotráfico con Genaro García Luna al frente, a pesar de estar aliado al narco.

Con Enrique Peña Nieto fue más breve. Se limitó a decir que con él continuaron las privatizaciones y la corrupción.

Para la precandidata presidencial, fue hasta 2018 cuando triunfó la democracia, con el arribo de López Obrador, a quien calificó como el mejor Presidente que ha tenido el país.