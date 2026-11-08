Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX. – La fiesta anual de Halloween organizada por Jamie Foxx terminó en un episodio violento luego de que uno de los invitados fuera apuñalado en el cuello durante la celebración realizada el sábado por la noche en la mansión del actor, ubicada en Thousand Oaks, California.

De acuerdo con información difundida por TMZ, un sospechoso fue detenido por agresión con arma mortal, aunque las autoridades no revelaron su identidad ni otros datos personales.

Agentes policiales y paramédicos acudieron a la propiedad tras recibir el reporte del ataque. La víctima, un hombre, sufrió una herida superficial en el cuello y recibió atención médica en el lugar. Se desconoce si fue trasladado a un hospital.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó la agresión ni si Jamie Foxx presenció el altercado.

El incidente quedó registrado en imágenes difundidas por TMZ. La celebración, que reúne anualmente a invitados del entretenimiento, concluyó con la intervención de los servicios de emergencia y el inicio de una investigación policial