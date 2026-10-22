Una mujer fue detenida por elementos del Mando Coordinado, señalada como presunta responsable de atacar con un arma blanca a su expareja, quien terminó hospitalizado en estado grave debido a una posible perforación pulmonar. El actual novio de la sospechosa también fue arrestado por intentar impedir que los policías se la llevaran.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este jueves en un domicilio del fraccionamiento Paseos de Aguascalientes, en el municipio de Jesús María, donde un conflicto familiar terminó con un hombre gravemente herido y dos personas detenidas.

La intervención policial se originó tras un reporte al Servicio de Emergencia 911. Al llegar, elementos de las policías Estatal y Municipal encontraron a Pablo «N», de 32 años, con varias heridas provocadas por un objeto punzocortante en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron en código rojo al Hospital General de Zona número 3 del IMSS, ante la sospecha de que una de las lesiones le hubiera perforado un pulmón.

En el lugar fue detenida Alejandra «N», de 28 años, expareja del lesionado y señalada como presunta autora de la agresión.

Durante la intervención, Manuel «N», de 29 años y actual pareja de Alejandra, presuntamente intentó obstaculizar su arresto, por lo que también terminó detenido.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Alejandra quedó bajo investigación por lesiones dolosas, mientras que Manuel fue presentado por su probable responsabilidad en el delito de resistencia de particulares.