Apuestan por una ciudad vertical

El Municipio de Aguascalientes busca impulsar el desarrollo vertical como una alternativa para contener el crecimiento territorial de la ciudad, aprovechar mejor el suelo y reducir la expansión de la mancha urbana, siempre que los proyectos acrediten la disponibilidad de servicios básicos, principalmente agua potable y energía eléctrica, informó el secretario de Desarrollo Urbano Municipal, Óscar Tristán Rodríguez Godoy.

El funcionario explicó que la estrategia responde al encarecimiento de los terrenos y a la necesidad de aprovechar la infraestructura urbana existente. Sin embargo, precisó que la construcción de edificios habitacionales debe sujetarse a las atribuciones municipales y a los procedimientos de autorización establecidos en la normativa vigente.

Detalló que, desde diciembre de 2022, los municipios tienen facultades para autorizar desarrollos en condominio de hasta dos hectáreas o con menos de 100 unidades. Los proyectos que superan estos parámetros quedan fuera de dicho supuesto de competencia municipal, aunque el Ayuntamiento mantiene la supervisión de las licencias de construcción correspondientes.

El funcionario sostuvo que el crecimiento vertical continuará sujeto a la factibilidad de los servicios, las restricciones de cada zona y el cumplimiento de los permisos, condiciones que determinarán qué proyectos podrán desarrollarse en la capital.