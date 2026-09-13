Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Mubi Fest llegará por primera vez a Guadalajara del 18 al 20 de septiembre, con sede en la Cineteca Universidad de Guadalajara. El encuentro ofrecerá 22 películas, cinco estrenos nacionales, tres restauraciones en 4K y dos funciones al aire libre.

Entre los títulos destacan Su Propio Infierno, de Nicolas Winding Refn; Sheep in the Box, de Hirokazu Koreeda, y PULP: ¿Qué Harías por Una Canción Más? La programación también incluye clásicos de Luis Buñuel, David Cronenberg y Agnès Varda.

El festival contará además con invitados, sesiones de preguntas, publicaciones de Mubi Editions, podcast, DJ sets y oferta gastronómica local. Los boletos para las funciones tendrán un costo de 60 pesos.