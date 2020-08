Un ligero repunte en la ocupación de cuartos han tenido los hoteles de Aguascalientes de martes a viernes, y en fines de semana los Pueblos Mágicos principalmente en Calvillo, así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación, Gloria Romo Cuesta.

La representante de los hoteleros comentó que la disponibilidad del inventario a la venta está restringida por protocolo, sin embargo aún no han podido alcanzar el punto de equilibrio para mantener unas finanzas sanas en sus negocios. Resaltó que si bien los protocolos sanitarios han contribuido a dar confianza al cliente, lamentablemente no son suficientes, pues se requiere que también la ciudadanía contribuya y cumpla con ellos para que en conjunto se genere la confianza como destino integralmente.

Apuntó que en la actualidad el 98% de los hoteles de Aguascalientes que están representados por la Asociación de Hoteles y Moteles ya están activos económicamente, sin embargo, la situación que se vive en estos tiempos es que no se tiene garantizada la demanda del destino, por lo que la incertidumbre prevalece y el reto para el empresario o grupo hotelero es mantener al menos tres pilares que sostienen su operación: el capital humano que le da vida a la organización, la infraestructura que requiere de un alto nivel de mantenimiento para que la propiedad funcione, y la interacción con los clientes y proveedores para fortalecer la relación comercial entre compras y ventas.

Romo Cuesta indicó que la promoción turística en Aguascalientes durante este mes de agosto está enfocada a promover la “Ruta del Vino” y en conjunto con la Secretaría de Turismo, la Asociación preparó una promoción especial del 14 de agosto al 15 de septiembre denominada “Tercera Noche Gratis”, a través de la cual se busca incentivar al viajero a visitar el destino y apoyar la economía de las familias para que puedan experimentar la tradición vitivinícola.

¡Participa con tu opinión!