La gobernadora Tere Jiménez encabezó en San Francisco de los Romo el lanzamiento de Uber Mujeres, una nueva modalidad de transporte que permitirá a las usuarias solicitar viajes con conductoras mujeres, con el propósito de ampliar sus alternativas de movilidad y brindarles mayor confianza durante sus traslados.

Durante el evento, realizado en el fraccionamiento La Rivera, la mandataria estatal destacó la importancia de ofrecer opciones que permitan a las mujeres decidir cómo y con quién viajar, especialmente en sus desplazamientos cotidianos.

Félix Olmo, director general de Uber México, explicó que esta modalidad permitirá a las usuarias establecer preferencias y solicitar servicios conducidos por mujeres, como parte de las acciones de la plataforma para atender distintas necesidades de movilidad.

Asimismo, anunció la renovación del convenio de colaboración entre Uber y el Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM), mediante el cual se proporcionan viajes gratuitos a mujeres que enfrentan situaciones de riesgo y requieren acudir a instituciones de atención y justicia.

La directora del IAM, Patricia Cárdenas, informó que más de 100 mujeres han recibido este apoyo para trasladarse a dependencias como la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, el Centro de Justicia para Mujeres y las Casas Rosas.

Por su parte, Olmo recordó que la plataforma mantiene desde hace cuatro años una conexión con el C5i de Aguascalientes, como parte de sus mecanismos de seguridad.

La alcaldesa Margarita Gallegos Soto reconoció la importancia de estas iniciativas, mientras que Brenda Vázquez Muñoz, representante de las usuarias, destacó que disponer de transporte gratuito puede facilitar el acceso oportuno a espacios de protección y acompañamiento.