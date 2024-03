Apuesta indecisa

Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. – Aunque Oppenheimer es la clara favorita en las casas de apuesta para ganar los principales premios Óscar de mañana, aún hay una categoría donde los momios están divididos.

Se trata del apartado de Mejor Actriz, que para algunos será para Emma Stone por su papel en Pobres Criaturas (Poor Things) y para otros tendría que ser Lily Gladstone, por su trabajo en Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon).

Vegas Insider, Oddschecker y The Action Network se situaron entre los tres portales con más información e interacción con usuarios para determinar a los posibles ganadores de los Premios de la Academia.

«Hoy en día todo está cantado, las sorpresas en estos tipos de premiaciones no existen y es poco probable que haya triunfos mayores. La máxima discrepancia en cuanto favoritos está en la categoría de Mejor Actriz, ya que la sentimental para que gane es Emma Stone, pero todo apunta a que gana Lily Gladstone», especificó Collin Wilson, especialista de The Action Network.

Los especialistas de las casas de apuestas afirman que serán pocas las sorpresas que se lleguen a dar.

Apuestas seguras

– «Oppenheimer», Película

– «Oppenheimer», Dirección

– Cillian Murphy, Actor

– Robert Downey Jr., Actor de Reparto

– Da’Vine Joy Randolph, Actriz de Reparto

– «Spider-Man, A Través del SpiderVerso», Largometraje Animado

– «La Sociedad de la Nieve», Película Internacional

– Cord Jefferson, «American Fiction», Guion Adaptado