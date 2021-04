Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La narrativa de la alianza opositora Va por México -PAN, PRI y PRD- está enfocada a resaltar que no hay transformación alguna en el gobierno de López Obrador y que es necesario arrebatar la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados.

“Hay muchas cosas que prometieron los de Morena y que no han cumplido. Prometieron transparencia, pero el 80 por ciento de los contratos es por adjudicación directa. Eso es lo que vamos a contrastar”, explicó un dirigente opositor.

Los candidatos a diputados postulados por Va por México se preparan para arrancar la campaña con esa narrativa “de contraste” y con la intención de propalar el mensaje de que sí es posible alcanzar la mayoría parlamentaria.

Van en 219 de los 300 distritos electorales y en 11 de las 15 Gubernaturas. Los voceros de la inédita coalición confían en que puedan al menos ganar en Baja California Sur, Campeche y Sonora. Presumiblemente, el PAN mantendría Chihuahua y Querétaro, plazas en las que no se formó la coalición.

Conforme a lo acordado entre las dirigencias del PAN, PRI y PRD, cada partido se encargará de sus “distritos etiquetados” sin el respaldo de las otras dos fuerzas, por lo que en los templetes no será visible el logotipo de la coalición.

“Para esta campaña cada uno estará dedicado a su sector, sobre todo porque, al ser campañas para diputados, pues cada uno tiene su distrito etiquetado. Esto será distinto en el caso de las gubernaturas (con excepción de Querétaro y Nuevo León, donde la alianza no cuajó), ahí sí habrá eventos en los cuales los tres logotipos aparezcan juntos”, detalló el dirigente.

“Todos tenemos la misma narrativa: buscar una nueva mayoría, pero no será como la campaña pasada de verse los tres logos juntos sino cada uno hablándole a su respectivo partido”.

En tiempos de pandemia, la coalición opositora no organizará eventos proselitistas “grandes” pero “sí muchos pequeños”, adelantó otra fuente consultada.

“Pueden ser tres eventos al día, cada uno de tres mil personas”, detalló.