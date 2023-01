CDMX.- Lejos de criticar el triunfo de R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, en Miss Universo, Lupita Jones e Irma Miranda se sienten satisfechas de que haya ganado.

Jones, directora de Mexicana Universal, y Miranda, quien representó a México en el concurso de belleza y no quedó en las 16 semifinalistas, aseguraron que fue una elección apropiada.

«Para mí, Lupita Jones, la respuesta de Miss USA a la pregunta final, fue espectacular.

Fue la mejor respuesta.

Dije: ‘esta niña no dejó nada para nadie.

«Con una gran asertividad, sabía de lo que estaba hablando, experiencia personal, comprometida, tocó temas tan fuertes como el tráfico de personas, mujeres sobrevivientes de violencia. Que se haya llevado al escenario de Miss Universo me parece un gran acierto», dijo la ganadora de Miss Universo 1991.

Sobre el resultado para México, Irma lamentó que no haya sido elegida por el equipo de jueces, pero sabe que no está a criterio de ella.

«Al final la organización tiene un perfil, y el que haya no clasificado no significa que lo haya hecho mal o bien. Ellos buscaban unas características, y no estaban buscando (mi perfil)», acotó la originaria de Sonora.

Como Ximena Navarrete, ganadora del título en el 2010, fue parte del jurado, Lupita dijo que le dio retroalimentación sobre lo que buscaba la organización para la representante, aunque consideran que no hicieron nada mal.

«Te quedas con la satisfacción de que sí lo hizo bien, pero sabes que lo que nadie ve, que se hizo entrevista con jurado, es lo que define las cosas. Y eso fue lo que definió los resultados, la entrevista privada», manifestó Lupita Jones. (Juan Carlos García/Agencia Reforma)