Mayolo López

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ajena a las advertencias que formuló la Oposición en el sentido de que podría ponerse en riesgo la libertad de expresión, la bancada de Morena en el Senado aprobó esta noche la «Ley antimemes» que acompañará la Ley Federal del Derecho de Autor.

La reforma aprobada sancionará con multas de casi cinco millones de pesos a los proveedores de internet que omitan retirar publicaciones con imágenes o voces alteradas si autorización con el recurso de la inteligencia artificial.

Con arreglo al dictamen aprobado, se obligará a los proveedores a implementar políticas para suspender el servicio a infractores residentes y les atribuirá responsabilidad de «contribuir, inducir o causar la conducta infractora».

«La responsabilidad no es automática», alegó el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

«Un proveedor que responda por una infracción cometida por sus usuarios, primero debe incumplir las condiciones previstas en el artículo 114», dijo.

«Es decir, no basta con que una infracción ocurra a través de un servicio de internet para responsabilizar a quien lo proporciona; debe existir una relación jurídicamente relevante entre la conducta del usuario y la actuación de proveedor».

Además de señalar que la reforma podría ser objeto de mejora, el legislador jarocho aseguró que la misma «no establece una obligación de vigilar permanentemente todo lo que circula en internet».

Amén de «que tampoco incorpora mecanismos de censura».

Por el PAN, la senadora Gina Campuzano advirtió que asomaba el riesgo de censura.

Según dijo, una ley de derechos de autor no podía convertirse en una ley de silencio.

La legisladora duranguense trajo a escena el escándalo de los contratos millonarios en el INE durante la gestión de Guadalupe Taddei.

«¡Que pague! ¿O se va a quedar así?», cuestionó.

La intervención de la duranguense motivó una protesta del morenista Gerardo Fernández Noroña, quien advirtió que se estaba metiendo un asunto político «por la puerta de atrás».

«Que no le duela la corrupción, porque la 4T es la T de Taddei así que, aguántense, aguántense», provocó.

Por Morena, la senadora Guadalupe Chavira dijo en tribuna que si alguien se había equivocado «y cometido un atraco, tendría que rendir cuentas».

El emecista Clemente Castañeda intervino para advertir que una reforma en la materia era necesaria, «pero sin poner en riesgo la libertad de expresión de los creadores de contenido en plataforma de internet».

«Que vivan los memes de México», dijo en tribuna el también emecista Néstor Camarillo.