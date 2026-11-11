Oscar Uscanga Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Senado aprobó que el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció en octubre pasado a los 92 años de edad, sea inscrito en letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones.

La votación en el Pleno para aprobar esta decisión en honor al ingeniero Cárdenas se logró con 101 votos a favor y uno en contra, este último de la panista Lilly Téllez.

El punto a aprobar se dio en medio de cuestionamientos de la Oposición en contra de los morenistas por considerarse «herederos» del cardenismo, pese a que Cárdenas Solórzano públicamente demostró no ser partidario de muchas de sus ideologías o políticas públicas.

Cárdenas Solórzano, fundador del PRD en 1989 y tres veces candidato a la Presidencia de la República, murió el pasado 28 de octubre.

El ex candidato presidencial fue figura central de la transición democrática de México.