Bernardo Uribe Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados del Congreso local aprobaron una serie de reformas a la Ley Federal del Trabajo para garantizar los permisos laborales mensuales para las personas menstruantes, en caso de molestias o padecimientos.

De acuerdo con el dictamen aprobado, las personas menstruantes podrán pedir licencia con goce de sueldo de dos a tres días, en caso de ser diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante.

«Es urgente dejar de normalizar el dolor de las personas que menstrúan, quienes se ven obligadas a realizar sus actividades cotidianas aún con una condición física que las incapacita y quienes acuden a sus trabajos pese a presentar dolores severos», afirmó Alicia Medina, una de las diputadas promoventes.

Las licencias se podrán hacer válidas con un certificado médico que lo acredite, que deberá ser expedido por una persona especialista en ginecología, o de alguna institución del Sistema Nacional de Salud.

Medina aseguró que dicha propuesta de ley también tomará en cuenta a las personas que menstrúan que no se identifican como mujeres, garantizando la inclusión a quienes padecen de dolores que les impiden realizar sus labores profesionales.

«En la actualidad debemos de estar conscientes de que no todas las mujeres menstrúan, así como tampoco todas las personas que menstrúan son mujeres, por lo que se vuelve indispensable reconocer y dotar de derechos a todas las personas menstruales, ya que los hombres transexuales y personas no binarias suelen ser discriminadas», explicó.