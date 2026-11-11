Martha Alicia Martínez Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Entre señalamientos por el excesivo gasto en obras faraónicas, reproches a Movimiento Ciudadano por votar junto con Morena y solicitudes para quitarle más recursos al «INE de la corrupta de Taddei», la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

Tras 19 horas de debate, Morena y sus aliados impusieron su mayoría y con 352 votos a favor avaló un gasto de 10.6 billones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, de los cuales un billón 133 mil millones serán gasto de inversión, 1.25 billones para programas sociales, un billón 256 millones para el sector educativo, un billón 106 mil millones para salud y 3 billones 48 mil millones para gasto federalizado.

El proyecto enviado al Ejecutivo federal para su publicación, recibió 130 votos en contra de las bancadas de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que previamente había votado a favor en lo general, y de la petista Aracely Cruz.

Los diputados desecharon una a una las más de mil 700 reservas con las que las bancadas buscaban reasignar recursos.

La Oposición demandó reducir la bolsa destinada a las obras insignia de la pasada Administración, tras acusarlas de perder dinero todos los días y de estar plagadas de corrupción.

«(El Tren Maya y el Tren Interoceánico) no sólo pierden dinero todos los días, sino que tienen una historia de corrupción criminal, tienen una historia de moches y de muerte. Hay que recordarlo en este presupuesto, porque ustedes le están dando 42 mil millones de pesos a los negocios del clan de los hijos del ex Presidente López Obrador, 42 mil millones de pesos al clan de los Amílcar», dijo el panista Homero Niño de Rivera al recordar el descarrilamiento del Tren Interoceánico, obra coordinada por Gonzalo «Bobby» López Beltrán, el que murieron 14 personas.

Pero ninguna reserva prosperó. La única modificación avalada por la mayoría fue un recorte por 6 mil millones de pesos al INE, recursos con los que los legisladores aumentaron el presupuesto de programas como La Escuela es Nuestra y los Cendis del PT.

«Ese INE que ustedes dicen que no se toca, hoy se toca y se reasignaron 6 mil millones de pesos, porque si tenían dinero para sus moches de obras y para la familia del famoso artista decadente en una novela de amoríos del famoso Alfredo, ese bandido que le robó tanto al INE; el INE de Córdova y el INE de la corrupta de Taddei», señaló la morenista Andrea Navarro.

La panista Margarita Zavala criticó que en los peores momentos del árbitro electoral le quiten 6 mil millones de pesos y recordó que, aunque Morena intenta deslindarse de ella, «el INE de Taddei» es el del pacto con el crimen organizado, el de las elecciones más violentas, el de los acordeones y el de la sobrerrepresentación que convirtió el 54 por ciento de los votos de la mayoría en el 75 por ciento de la representación en la Cámara de Diputados.

«Qué sabe Taddei, que cuando reclamaron periodistas valientes sobre Picacho 259, a la fecha ni siquiera quisieron acordonar ese edificio; hoy no debe de haber nada. Qué sabe Taddei de ustedes que hoy cambian de tema», planteó.

Por segundo día consecutivo, hasta la tribuna de San Lázaro llegaron los reproches a Movimiento Ciudadano por votar junto con Morena y sus aliados el presupuesto en lo general.

El priista Arturo Yáñez subió a tribuna con un par de tenis: uno naranja y otro guinda y retó a emecistas a lucir sus tenis «fosfo fosfo y guinda, guinda».

«Presúmanlos en el país y díganles que ustedes son un movimiento migajero, que son un movimiento de chapulines, que son un movimiento de esquiroles de Morena», lanzó.

El legislador dijo esperar que los recursos pactados para Jalisco y Nuevo León sean para las necesidades de agua limpia y de transporte y no para camas de bronceado del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, o para «el rey de la factura: Samuel (García)».

La morenista Merilyn Gómez Pozos llamó a los emecistas lambiscones al votar a favor del presupuesto para justificar una gran mentira: que hay un acuerdo entre el Gobierno de Jalisco y la Presidenta.

«Eso es completamente falso, nuestra Presidenta no hace acuerdos con represores, nuestra Presidenta no hace acuerdos con corruptos () dejen de estar de lambiscones, lo que estamos materializando en este dictamen es el rescate a Jalisco por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el rescate de la Presidenta del abandono y la indolencia de sus Gobiernos buena ondita», dijo.

En respuesta, la emecista Gloria Núñez le recordó a la morenista que no sólo usó tenis fosfo fosfo, sino que hizo equipo con el ex Gobernador Enrique Alfaro, a quien defendió desde la tribuna..

«Es lastimoso que se olvide de su origen. Aquí mencionó a los diputados fosfo fosfo, pero aquí, en esta misma tribuna, esa diputada traía los tenis fosfo fosfo, ¿o ya se le olvido? Ella hacía equipo con quien fue el ex Gobernador, ¿o ya se le olvidó? () Usted aquí, en esta misma tribuna, defendía a quien fue un Gobernador y usted traía tenis fosfo fosfo. Si a usted se olvida su origen, no quiero pensar entonces cómo usted puede en esta tribuna decir que le duele Jalisco», lanzó.

Incluso la diputada del PT, Margarita García, pidió desde la tribuna usar perros para detectar a diputados drogados o la mariguana que, dijo, guardan en sus oficinas.

«Hoy pido que traigan perros también para que vean quiénes vienen drogados, porque el léxico que ocupan no es de una persona normal y entiendo que vienen drogados o que tienen marihuana en sus oficinas y cuando no están aquí, se van a fumar eso», agregó.