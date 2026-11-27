El Órgano de Gobierno del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos aprobó por unanimidad el contrato de arrendamiento que sustentará la construcción y operación del nuevo Foro de las Estrellas en las instalaciones de la Isla San Marcos, bajo un esquema que contempla un periodo de operación de 30 años.

La aprobación se concretó en una sesión extraordinaria encabezada por el presidente del Patronato, José Ángel González, en la que participaron representantes de dependencias estatales, del Congreso del Estado y de organismos empresariales.

De acuerdo con el Patronato, el proyecto se desarrollará sin utilizar recursos públicos, mediante un esquema contractual que busca proteger los intereses del organismo y brindar certeza jurídica para la construcción y el funcionamiento del recinto a largo plazo.

Con esta determinación se avanza en el proceso para establecer una nueva sede de uno de los principales atractivos de la verbena abrileña.

En la sesión participaron representantes del Instituto Cultural de Aguascalientes, la Secretaría de Turismo, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, además de integrantes de los órganos de vigilancia y control del Patronato.

El organismo sostuvo que la construcción del nuevo Foro de las Estrellas forma parte de la estrategia de crecimiento y fortalecimiento de la Feria Nacional de San Marcos, mediante un modelo que no comprometa recursos del erario.

En el anuncio de la aprobación del contrato no se precisaron el monto de la inversión, las contraprestaciones económicas del arrendamiento, la capacidad del nuevo recinto ni los plazos de construcción y entrada en operación.