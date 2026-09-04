Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras sortear varios obstáculos y ante críticas por procedimientos excesivos, el INE avaló el color del nuevo partido Somos, por lo que ahora el nombre será en rosa sobre un fondo blanco.

El organismo electoral le canceló su nombre original «Somos México», rechazó que utilizará la silueta del País y negó que empleara de manera predominante el rosa, con el argumento de que un partido local también usaba un tono similar.

El representante ante el INE de Somos, Marco Baños, acusó que las autoridades electorales provocaron que entre al proceso con equidad, al ponerle tantos obstáculos.

«Es un tema que ha pegado en el corazón de la identidad política del Partido de Somos. No, no hay inequidad en el uso o no había inequidad en el uso de la expresión Somos México.

«La inequidad ha estado en la falta de una regulación expresa para poder detener las campañas adelantadas, ya ni siquiera hablo de precampañas adelantadas que han ocurrido, tampoco hubo la emisión de lineamientos, por lo menos en 2023 se colocaron unos lineamientos para intentar fiscalizar los gastos que se realizaron en esos procedimientos, en esta vez no», recriminó el ex consejero electoral.

El representante de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala, le hizo segunda, al criticar que el INE se enfocó en ponerle obstáculos a un nuevo partido, que en frenar las campañas adelantadas.

«Nos parece excesivo la manera en la que se ha entrometido por algunas autoridades electorales en el emblema y en la identidad gráfica de esta organización política.

«Nos parece que frente a lo que está ocurriendo, campañas anticipadas, por no sólo uno, por varios partidos políticos, la fuerza y la energía de las autoridades electorales en su conjunto tendría que estar en poner ciertos frenos para equilibrar el principio de igualdad que está establecido en la Constitución, de igualdad y de equidad en los procesos electorales y no en este tipo de cuestiones», dijo.

Mientras que el representante de Morena, Guillermo Santiago, aprovechó para burlarse de Somos, y le propuso que junto al nombre del nuevo partido pusiera los logotipos del PAN y PRI, con la frase «Unidos para Robar».