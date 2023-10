Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de ayer la Ley de Ingresos de la Federación 2024, con un endeudamiento de 1.9 billones de pesos, a fin de poder cumplir con la proyección de ingresos por 9.66 billones de pesos.

La cifra corresponde a los Requerimientos Financieros del Sector Público y es 38 por ciento mayor que los 1.3 billones aprobados en 2023, ya descontando el efecto inflacionario.

Con esto, al finalizar la actual Administración, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejará una deuda de 48.8 por ciento del Producto Interno Bruto.

Así, el saldo de la deuda del sector público habrá pasado de 10.5 billones en 2018 a 17 billones de pesos para 2024.

El déficit presupuestario quedó en 1.69 billones de pesos.

Durante el debate en el pleno, que duró más de 15 horas, la Oposición reclamó repetidamente que durante cinco años el Gobierno y Morena le mintieron a la población de que no se había endeudado al País.

La priista Melissa Vargas aseguró que la solicitud significa un aumento del 70 por ciento de la deuda para México.

«Morena miente cuando dice que no endeudarían, que son diferentes. Entonces, si no han endeudado ¿por qué carajos está esta solicitud de deuda de casi 2 billones de pesos?, la más grande solicitada en la historia de México, ¿es una broma, un chistesito, un error, se les coló en la ley o qué fue lo que pasó?

«Al PRI y al PAN le tomó cerca de 90 años llegar a 10 billones de pesos, mientras que a Morena le tocó solamente 5 años crecerla un 50 por ciento», advirtió la priista.

Jorge Triana, del PAN, explicó que cuando concluya el sexenio habrá una deuda per cápita por cerca de 126 mil pesos.

La petista María Rosete tuvo que cortar la exposición de cifras cuando se dio cuenta de lo que acumula López Obrador y cambió de tema.

«¿Quieren hablar de deuda? Son expertos en endeudar a México. Calderón recibió una deuda de 1.7 billones de pesos y la dejó en 5 billones. Peña Nieto la tomó en 5 billones y la dejó en 10 billones… Hoy, los burócratas panistas tienen en la Ciudad de México 130 denuncias por delitos contra sus empresas constructoras», expuso.

Por Morena, sólo la diputada Dominga Pérez reconoció lo delicado del monto de deuda y justificó que es para concluir las megaobras, el resto de diputados de la mayoría minimizó la cifra de 1.9 billones.

En una de las reservas que presentó la mayoría oficialista, se aprobó reducir la carga fiscal a Pemex, para que disponga de un mayor presupuesto, por 25 mil 442 millones de pesos.

En el artículo 22 de la ley se redujo el Derecho por la Utilidad compartida que paga la empresa al Gobierno, de 40 al 30 por ciento.

Sin embargo, esto generará una pérdida de 10 mil millones de pesos de la recaudación federal participable para repartir a los estados y municipios.

José Yunes, del PRI, advirtió que en la Ley de Ingresos del 2024 se apuesta a reducir los ingresos petroleros, porque habrá más deuda.