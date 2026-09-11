Fabian Hernandez Cerda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Por unanimidad, el Congreso de Sinaloa aprobó tipificar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes junto con el establecimiento de mecanismos de protección reforzada para este sector a nivel estatal y municipal.

Con ello, se modifica el artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la protección integral de los jóvenes para evitar su plagio con fines de cumplimiento de actividades delictivas; y el 13 Bis, con las medidas institucionales para atender esta problemática.

«Las autoridades estatales y municipales deberán implementar protocolos especializados para la detección temprana, atención sicológica, reinserción social y justicia restaurativa de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Fiscalía General del Estado», se menciona en el 13 Bis.

Además, se avaló la reforma al artículo 273 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, al que se adicionó el Capítulo I Bis, en el que se señalan penas de entre 10 y 20 años de prisión, así como 800 a mil 600 días multa, que podrían agravarse por parentesco con la víctima, uso de violencia, si el delito lo comete una persona servidora pública y violación a derechos de personas migrantes.

De acuerdo con la iniciativa Red Lupa, entre enero de 1964 y mayo de 2026, Sinaloa reporta un total de siete mil 245 desapariciones, con picos en 2019, cuando ocurrió el llamado «Culiacanazo», y 2024, cuando comenzó la narcoguerra en el Estado.

Del total de desaparecidos, el seis por ciento, equivalente a 424 personas, eran niños o adolescentes, siendo Culiacán el Municipio con mayor incidencia, seguido por Mazatlán y Ahome.