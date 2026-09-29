Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Con 86 en favor y 42 en contra, Morena avaló con sus aliados en el Senado la polémica ley que impide que candidatos con doble nacionalidad puedan buscar la Presidencia de la República, las Gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

En la apertura de una primera sesión, la bancada mayoritaria maniobró y se aseguró los escaños para sacar adelante la reforma que abarca los artículos constitucionales 82, 116 y 122.

«¡Nadie puede servir a dos amores!», alegó en tribuna el morenista Óscar Cantón Zetina.

«Morena traiciona a los migrantes», rezaban las pancartas que los panistas colocaron sobre sus escaños.

Para el senador Luis Donaldo Colosio, de MC, la reforma «tiene el rostro de un poder que busca limitar cada vez más la competencia electoral. Tiene el rostro del crimen organizado que financia campañas, amenaza candidatos y decide quién puede hacer política en regiones enteras del País.

«Hay gobernadores señalados por sus vínculos con esos grupos y frente a ellos el oficialismo guarda silencio o pide prudencia. Pero al joven que nació en San Antonio porque su mamá trabajaba ahí, a ese sí se le señala y se le desconfía desde la Constitución. Con esta reforma, el camino se estrecha y eso tiene nombre, apellido y se llama regresión de derechos».

Para el morenista Saúl Monreal, «hoy es un día importante porque hoy protegemos nuestra soberanía nacional ante cualquier injerencia. Desde un espacio como las gubernaturas, la Jefatura de la Ciudad de México y la Presidencia de la República, todos debemos tener lealtad a nuestra patria, a nuestro País, a nuestros ciudadanos».

Por el PAN, la senadora Laura Esquivel explicó que «con esta reforma, a todos los migrantes Morena les está enviando un claro mensaje: los migrantes son menos mexicanos y no tienen los mismos derechos.

«Ustedes les quieren quitar los derechos a los migrantes, pero no todos, obvio no, nada más los que les convienen. Por ejemplo, con el derecho al voto nadie se mete, porque los migrantes michoacanos encabezan la lista de las peticiones de solicitud de credencial para votar».