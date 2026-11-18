Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: De cara al festejo por aniversario de la Revolución Mexicana, el Senado de la República aprobó esta noche por mayoría 108 ascensos en las filas de la Secretaría Marina y 234 en las del Ejército.

Los marinos y los militares son ascendidos cada efeméride del 20 de noviembre, en una ceremonia encabezada por la Presidencia de la República.

En el dictamen que concierne a los ascensos de la Marina, la comisión de Marina dejó asentado que, «a partir del examen individual de los expedientes y hojas de servicio, (…) las personas relacionadas reúnen los elementos de mérito, experiencia y aptitud exigibles para el grado propuesto».

Entre otros mandos que fueron ascendidos, figuran el Comandante de la VI Región Naval, Jorge Víctor Vázquez Zárate, que ascendió como Rector de la Universidad Naval; además, Leopoldo de Jesús Díaz González, Comandante de la X Región Naval Salina Cruz, que fue ascendido a Almirante; y Daniel Escobedo, que fue ascendió de Vicealmirante a Almirante.

Respecto al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional -cuyo dictamen fue aprobado con 102 votos-, se avaló el ascenso de siete elementos a General de División: Rubén Zamudio Matías, Rubén Darío Esparza, Miguel Ángel Aguirre Lara, Antonio Ramírez Escobedo, Jorge Ramírez Zúñiga, Jorge Pedro Nieto Sánchez y Francisco Javier Subida González.