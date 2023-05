Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Por mayoría de votos, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó ayer extender hasta después de las elecciones de 2024 la dirigencia del actual presidente nacional del partido, Alejandro Moreno.

Al grito de «¡Alito, Alito!», la petición del dirigente, sin una fecha determinada para la conclusión de la prórroga, fue avalada a puerta cerrada con 518 votos a favor y tres en contra de los consejeros que participaron vía zoom, mientras que los presentes en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del partido votaron de forma unánime a favor.

Los votos en contra fueron de la ex senadora Guadalupe Gómez Maganda y de las ex lideresas del partido Dulce María Sauri y Claudia Ruiz Massieu, quienes fueron abucheadas por los presentes, luego de manifestarse a favor de que la actual dirigencia concluyera el próximo 18 de agosto, tal como Moreno se comprometió el 15 de junio del año pasado, durante la reunión inédita que sostuvo con 11 ex presidentes del partido.

La primera en posicionarse en contra fue Ruiz Massieu, quien advirtió que seguirá expresando su rechazo aún cuando eso afecte su aspiración presidencial.

La encargada de responderle fue la coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso de Tabasco, Maritza Jiménez, quien le reprochó a Ruiz Massieu que sólo piense en sus intereses, y que participara vía zoom para no dar la cara.

Jiménez la cuestionó a la senadora sobre qué podía decir, si es una Salinas, en alusión a su tío, el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Sauri por su parte, se dijo en contra de la extensión de la actual dirigencia al considerar que ésta responde a los intereses de un sólo grupo.

A la ex lideresa le respondió la diputada federal y presidenta nacional del PRI en Jalisco, Laura Haro.

La legisladora acusó a Sauri de estar enojada porque no le dieron una diputación, y le advirtió de que ya es tiempo de darle paso a las nuevas generaciones.

El coordinador de los senadores, Manuel Añorve , reconoció que no hay una fecha específica para la extensión de la prórroga otorgada a Alito, pero dijo que ésta debería concluir en el segundo semestre de 2024.

«Esto da certidumbre a la alianza, los acuerdos y, por supuesto fue una ratificación contundente: 518 a favor y tres en contra», afirmó.

En su discurso final, Moreno hizo un llamado a la unidad del partido.

«Lo más importante hoy para los priistas es estar unidos, la dirigencia que tengo hoy tengo el honor de compartir con una gran mujer, una mujer de gran carácter, de valor, comprometida, profesional, se encuentra en el trabajo de todos los días», indicó.

En su turno, Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que lo ocurrido está tarde fue una farsa, porque no se puede legislar a favor de uno mismo.

El hasta hace poco coordinador de los senadores del tricolor, anunció que impugnará la prórroga aprobada este lunes a puerta cerrada.