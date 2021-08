Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese al llamado de Morena de no hacerlo, el Consejo General del INE aprobó ayer los lineamientos para el ejercicio sobre revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, previsto para el 27 de marzo de 2022.

En el documento se aclara que, en caso de que el Congreso de la Unión expida la ley reglamentaria, éstos se modificarán para garantizar que sean acordes.

Al defender la aprobación de dichas reglas, los consejeros argumentaron que ante la omisión del Poder Legislativo tenían la obligación de sentar las bases para poder organizar la consulta.

Insistieron en que para solicitar 3 mil 843 millones de pesos para su ejecución, debían diseñar el sustento jurídico, y no sólo poner un monto en el proyecto de presupuesto.

“El INE no pretende legislar ni sustituir al Congreso en sus facultades constitucionales. Respetamos las atribuciones que establece la división de poderes en nuestro sistema democrático”, argumentó el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, durante la sesión ordinaria de Consejo General

En los lineamientos se confirma que los partidos no podrán participar en la recopilación de firmas, sin embargo, autoriza que hagan propaganda, aunque con recursos privados, no públicos, y podrán usar sus tiempos en radio y televisión para ese fin.

Además se indica que sí habrá representantes de los partidos en las 161 mil casillas que se prevé instalar, lo que no sucedió en la consulta popular del 1 de agosto.

Representantes de partidos de Oposición exigieron que si el INE elabora la pregunta, ésta debe dejar claro que se revoca del cargo por la pérdida de confianza, pues, advirtieron, Morena y el Presidente buscan “de manera tramposa” una frase que contenga la ratificación en el cargo.

Defienden bolsa

Al aprobar su propuesta de presupuesto para el 2022, que asciende a 18 mil 827 millones de pesos, consejeros electorales defendieron los recursos que anualmente eroga el INE, y los cuales son calificados por actores políticos como excesivos.

De ese monto, 11 mil 225 millones de pesos serán de su presupuesto base, mil 858 millones para proyectos especiales, como la elección local en seis estados, y 5 mil 743 millones para una posible revocación de mandato y consulta popular.

“Los presupuestos del INE son una inversión indispensable en la democracia y su peso específico dentro del gasto público nacional no es muy considerable, ni mucho menos determinante de la suerte de las finanzas nacionales”, dijo el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Obligan paridad en Gubernaturas

Con el voto en contra de cuatro consejeros hombres, el INE avaló obligar a los partidos políticos a postular a mujeres en tres de las seis gubernaturas que se renovarán en el 2022. El Consejo General discutió por más de dos horas la propuesta impulsada por la consejera Carla Humphrey, y respaldado por sus compañeras, quienes argumentaron que, ante la omisión legislativa, nuevamente el órgano electoral tenía que emitir lineamientos para cumplir con un mandato constitucional, en este caso, la paridad en todo.