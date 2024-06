Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

El Consejo Nacional del PAN aprobó la integración de la comisión que deberá organizar el proceso de elección de la nueva dirigencia, la cual será encabezada por la diputada federal Ana Teresa Aranda.

La Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (CONOCEN) deberá definir la fecha y metodología para la elección de la nueva dirigencia.

Marko Cortés concluirá su segundo periodo en la Presidencia del PAN en octubre de este año.

Antes, en septiembre, asumirá el cargo de senador y deberá decidir quiénes serán coordinadores parlamentarios en el Congreso, pudiendo designarse a sí mismo.

A la fecha, han manifestado su intención de participar en el proceso de elección interna el coordinador de los diputados del partido, Jorge Romero, la ex diputada y ex senadora Adriana Dávila y el ex dirigente Damián Zepeda.

Los nombres aprobados en la Comisión tienen trayectoria reconocida en el partido, pero en su mayoría son cercanos a la fracción de diputados o a la dirigencia nacional.

En la comisión participarán también la diputada Beatriz Zavala, suplente de la ex secretaria general Cecilia Patrón y alcaldesa electa de Mérida; Cecilia Romero, ex dirigente nacional; y Fernando Rodríguez Doval, integrante de la dirigencia actual.

Completan la comisión el diputado federal y ex gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola, el ex senador Juan Antonio García Villa y el ex senador Ricardo Alfredo Ling Altamirano.

Loyola era mencionado como una posible propuesta de los ex gobernadores del PAN para presidir el partido, por lo que pasó de aspirante a arbitro del proceso.Asume Marko cúpulasEl Consejo Nacional del PAN también aprobó por unanimidad a los integrantes de la Comisión de análisis del proceso electoral.

Con una amplia lista, fueron incluidos los candidatos perdedores del proceso, gobernadoras y diferentes actores del partido.

Dicha comisión deberá presentar un diagnóstico del partido y del país, propuestas para generar cambios internos y posicionamientos para la conducción futura de los grupos parlamentarios y gobiernos locales.

En su mensaje inicial, Marko Cortés asumió la responsabilidad de los resultados obtenidos como presidente del partido.

El PAN obtuvo el 16 por ciento de la votación nacional, con 9.6 millones de votos en la elección presidencial.

Con la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchilt Gálvez quedó en segundo lugar, con el 27.4 por ciento de la votación y 16.5 millones de votos.

Cortés Mendoza agradeció a los «soldados caídos» que no ganaron la contienda y por el esfuerzo realizado.

Sobre los resultados, aceptó que no se hizo trabajo territorial, pese a competir con la operación de los «Siervos de la Nación», la estructura de los programas sociales, pagados por el Gobierno.

También admitió que el mensaje que se envió a la ciudadanía se alejó «un poco del PAN».

«A pesar de los pesares, a pesar de lo que nos digan, a pesar de todas las críticas, el PAN sigue siendo la primera fuerza de oposición de este país», justificó.

Aseguró que hizo lo mejor que pudo y que honró su palabra, que estuvo abierto a la sociedad y a las mayorías, hasta el punto de hacer coalición con partidos que antes fueron adversarios, como fueron el PRI y PRD.

«Me siento tranquilo por del deber cumplido», señaló Cortés.

La Comisión será presidida por Julio Castillo López y algunos de sus integrantes son los «soldados caídos» mencionados por Cortés.

Participarán Santiago Creel y Kenia López, coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez y jefa de la oficina de la candidata, respectivamente.

También Santiago Taboada y Renán Barrera, candidatos a los gobiernos de la Ciudad de México y Yucatán, respectivamente, que significaron las derrotas más significativas para el partido, así como el candidato para Puebla, Eduardo Rivera.

Las gobernadoras Maru Campos, de Chihuahua, donde Morena les ganó distritos y las senadurías, y Tere Jiménez, de Aguascalientes, donde el PAN refrendó distritos y las fórmulas del Senado, también forman parte de la comisión.

Asimismo, participará Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora electa de Guanajuato, donde si bien se ganó la administración local,el panismo perdió el control del Congreso local.

Además de Alejandra Gutiérrez Campos; el secretario de elecciones, Armando Tejeda Cid, la senadora Lilly Téllez, así como el ex dirigente en la Ciudad de México, Gonzalo Altamirano Dimas y el ex gobernador de Nuevo León Fernando Canales Clariond, entre otros.