Iris Mabel Velazquez Oronzor Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Tomó un pequeño pizarrón blanco, un plumón y un trapito. Ya preparada, la abuelita de Luz Linares decidió aprovechar el confinamiento para continuar con sus estudios.

“A, e, i, o, u”, escribió en su pizarra. El momento quedó captado en una fotografía que fue subida a Twitter el 24 de agosto, día en el que iniciaron las clases para el ciclo escolar 2020-2021.

Ella es una de las adultas mayores cuya imagen ha sido aplaudida en redes sociales. Y es que aunque el programa de clases en televisión Aprende en Casa 2 ha recibido muchas críticas, ha logrado captar la atención de este sector poblacional.

“Mi abuelita está tomando sus clases y cada día la admiro más”, refiere la nieta orgullosa.

Asimismo, Claudio Iván Esparza Castañeda, de Zacatecas, destacó el pasado lunes que iniciaba el “experimento educativo más grande en la historia de México”.

Momentos después, decidió compartir que su abuelita estaba prestando atención a las clases en la televisión.

“Mi abuelita se va a sentar junto con mi prima para ver las clases virtuales porque quiere aprender junto con ella. Y pues nada, muero de ternura”, publicó.

En tanto, Andrea Salmerón Sanguinés compartió la emoción de ver a su suegra de 71 años animosa de encontrar una manera para continuar con aquello que en el pasado no pudo concretar.

“Mi suegra, que estudió hasta sexto de primaria, está entusiasmada con las clases por televisión, ‘voy a ver en qué año voy y a seguirme'”, expresó.

La señora Gonzala, de más de siete décadas, es otra de las mujeres que ha sido reconocida por usuarios de Twitter por seguir aprendiendo.

“Mi mamita tomando sus clases de secundaria, por favor, la próxima vez que me vean quejarme de algo o que algo me da flojera recuérdeme este momento y me dan un chin g4daz0! 76 años y no se rinde!!”, publicó la usuaria @Alesidenew.