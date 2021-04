Los candidatos a diputados federales ya iniciaron su campaña y están por hacerlo quienes aspiran a ser parte del Congreso del Estado y de las alcaldías, lo que supondría que se entró a un período intenso de proselitismo, pero en la práctica sólo hay algunos escarceos propiciados por el desconocimiento casi total de los que han sido designados como abanderados. El problema tiene su raíz en la falta de probidad de los dirigentes locales y nacionales de los partidos, que sin haber convocado a elecciones internas decidieron los que iban a figurar en las boletas del 6 de junio, hecho que desmotiva hasta el más genuino seguidor y hace suponer que en varios casos ganará lo que el azar disponga.

Lo que mal comienza no puede terminar mejor, tan es así que cuando aún no comenzaba la propaganda se tenía una serie de impugnaciones de militantes desplazados en contra de los registrados, dándole entrada el Instituto Estatal Electoral (IEE) a 62 casos, que más allá de que se confirmara o negara su registro, demostró la falta de pulcritud en el trabajo interno de los partidos. Como en botica, lo mismo hubo protestas en contra de inscritos para una diputación federal o local que en las planillas de los ayuntamientos, principalmente en los cargos de representación proporcional (“plurinominales”), que son los más deseados porque no se hace campaña, no se invierte y con algo de suerte se obtiene la curul, que significa tres años de una beca muy bien pagada y que no requiere de preparación académica, basta con que sepa decir sí o no en las sesiones, de acuerdo con las instrucciones de su coordinador.

Los ciudadanos saben que no están representados, que quienes cobran como diputados obedecen a intereses político-partidistas y a sus enfoques particulares. Basta mencionar un solo botón para demostrarlo: nunca convocan a reuniones en sus distritos para dar a conocer los asuntos que hay en portafolio y menos lo hacen tratándose de aprobar o rechazar alguna ley o decreto que tenga que ver con una cuestión de gran debate, como ha sido el aborto y el enlace entre parejas del mismo sexo.

Entonces, ¿cómo pueden esperar los actuales candidatos que la gente les crea?, en primer lugar, las condiciones sanitarias no permiten los mítines y menos almuerzos y comidas masivas, tampoco es viable el “toca-toca” que algunos anuncian, ya que esto podría prestarse a la transmisión del virus por mucho que se diga que habrá el cuidado necesario. Lo único que queda es utilizar los medios masivos de comunicación y las redes sociales, pero no será suficiente para suplir el acto presencial.

La autoridad electoral ha sido sumamente tacaña en materia informativa, al guardar bajo siete llaves los nombres de los impugnados, por lo que varios de ellos pueden haber sido aprobados por “falta de elementos” para eliminarlos, pero esto no lo sabe el elector, que el 6 de junio podría votar “a ciegas”, por el partido de su preferencia y claro está, de los candidatos indeseados.

Aunque se diga que el pueblo tiene el Gobierno y los congresistas que merece, es algo rebatible, porque la ley dispone que el ganador de una elección constitucional es el que obtenga el 50% más uno de los votos, por lo que aún cuando hayan acudido a las urnas sólo el 20, 30 o 40% de los inscritos en el Padrón Electoral, con estos se gana o se pierde. Al no haber una segunda vuelta, como se acostumbra en otros países, una minoría decide por la mayoría y que debe aceptar el resultado sin hacer gestos.

A REMONTAR

Hay quienes se inclinan por dejar atrás un proyecto y comenzar de cero, bajo el supuesto que es preferible hacerlo así que tapar agujeros, pero otros prefieren aprovechar la experiencia y trabajar en equipo para superar los obstáculos, buscando escalar la pendiente y sobrepasarla.

Entre estos últimos se encuentra Francisco Javier Buenrostro Gándara, que luego de ser nombrado presidente del Consejo Estatal Textil y de la Confección, señaló que los tiempos actuales obligan “a aplicar un mayor esfuerzo, innovación y creatividad, pues sólo de esta manera se podrá sacar adelante a esta industria, que ha pasado por peores tiempos y sin embargo, logró permanecer en el mercado, en un giro industrial que ha enfrentado en distintos tiempos, complicaciones, no obstante, el tesón de los empresarios le ha permitido mantenerse”.

Como se diría en los altos niveles del deporte profesional, fue una contratación estrella la que se logró con el nuevo dirigente, que tiene una larga experiencia en el ramo empresarial y ha estado inmerso en la función publica, como director de Desarrollo Económico en la administración del gobernador Luis Armando Reynoso y más recientemente participó en estudios de interés general, entre ellos el Eje Económico 2020 que presentó el Gobierno del Estado para reactivar la economía local, además ha sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEA).

Al entrar en relevo de José de Jesús Martínez Marmolejo, a quien por cierto le tocó enfrentar el peor momento de la pandemia, Buenrostro Gándara aseguró que este tiempo difícil le permitió el reagrupamiento de los confeccionistas y convocar a la participación a los pequeños talleres, por lo que al hacerlo en unidad es factible alcanzar nuevas metas.

Es una tarea que no será fácil, pero la experiencia del nuevo titular augura que vienen mejores condiciones para el desempeño de esta rama productiva, una de las más emblemáticas de Aguascalientes, de la que dependen miles de familias, tanto en las medianas y pequeñas fábricas como de los talleres familiares, por lo que el propósito es buscar que repunte el gusto por los artículos que producen y que sea no sólo a nivel local y regional sino nacional, con miras a buscar nichos de mercado en el medio internacional.

Existen proyectos de crecimiento para los giros textil y del vestido, en el que tendrán una participación decidida los diseñadores de modas, aunque también se cuidará que por el tiempo que sea necesario continúen varios de estos lugares como fabricantes de productos para el sector médico, que surgió a raíz de la demanda que se registró por la emergencia sanitaria, y que una vez que deje de haber pedidos recuperen su espacio en el ramo tradicional.

Para alcanzar las metas, el presidente de la Cetec reiteró que se trabajará en la reconversión en todos sentidos “en cuanto a objetivos y proyecciones de las empresas, modelos de operación y cultura laboral, incluimos tanto a nuestros colaboradores (trabajadores) como a nuestros clientes”.

Lo que sigue es conseguir cada uno de los propósitos y que todos los socios del Consejo Textil y de la Confección se hagan partícipes de ello, porque el resultado depende del esfuerzo colectivo e individual.

PASO A PASITO

Así, sin prisas, avanza la remodelación de la tercera cuadra de la calle Juárez, que con bombo y platillo se anunció como primer paso del “gran rescate de la zona Centro”, sin embargo, después de varios meses lo único que hay es la repavimentación, pero con la misma banqueta sucia y carcomida. Si Usted se para en la esquina de las calles Juárez y Rivero y Gutiérrez, y mira hacia la izquierda podrá observar un espacio totalmente libre de vendedores ambulantes, pero si lo hace hacia el lado derecho ahí están, a un costado del templo de San Diego. Por eso se entiende lo difícil que es para el Gobierno Municipal reparar las losetas de la Plaza de Armas, que cada vez son más las que están fragmentadas y ya ni hablar de los bolardos que los automovilistas han destruido.

CONDICIONES DIFÍCILES

La pobreza extrema en pleno corazón de la ciudad. Junto a la puerta sur de la Catedral (frente al Teatro Morelos) pernotan todos los días varias personas y últimamente lo hace una familia con niños pequeños, situación que pasa desapercibida para la mayoría de las personas que caminan por ese lugar, debido a que se levantan poco antes del amanecer. Bien harían con darse una vuelta algunos empleados del DIF Estatal o Municipal para determinar de qué manera se les podría auxiliar, sea trasladándolos a un albergue o encontrarles una forma que les permita rehacer su vida.