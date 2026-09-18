El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes ha aplicado alrededor de 30 mil limitaciones del servicio de agua potable durante este año a usuarios con adeudos, medida que, de acuerdo con el organismo, ha contribuido a que aproximadamente 16 mil personas regularicen sus pagos.

Jesús Vallín Contreras, director de MIAA, explicó que las limitaciones forman parte de las acciones implementadas para reducir la cartera vencida y mejorar la recuperación de los recursos correspondientes al servicio de agua potable. Precisó que el procedimiento comenzó desde noviembre del año pasado y consiste en colocar un dispositivo que restringe el flujo de agua, pero permite mantener un mínimo indispensable de suministro, que puede representar entre el 10 y el 20% del servicio, dependiendo de las condiciones particulares de cada usuario.

El funcionario señaló que antes de efectuar la limitación se entrega una notificación al usuario, quien cuenta con la posibilidad de ponerse al corriente antes de que se concrete la medida. Destacó que el mecanismo ha tenido respuesta entre los usuarios, pues de las 30 mil limitaciones realizadas en lo que va del año, cerca de 16 mil personas han regularizado su situación. Indicó que el objetivo no es suspender por completo el suministro, sino establecer una medida que incentive el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios, manteniendo al mismo tiempo una cantidad mínima de agua.

Asimismo, informó que MIAA mantiene un índice de recuperación de alrededor del 94% de la facturación mensual, porcentaje que, dijo, permite al organismo contar con recursos para realizar obras de rehabilitación y mantenimiento, así como para la adquisición de equipo. Sostuvo que el comportamiento de la cartera vencida también muestra una tendencia a la baja. Explicó que cada mes alrededor de 2 mil usuarios que tenían adeudos superiores a 120 días dejan esa clasificación al ponerse al corriente y pasan al grupo de usuarios con menor atraso.