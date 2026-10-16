Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Trabajadores del Seguro Social aumentaron la presión y ahora exigen un aumento del 10 por ciento directo al salario y la salida del dirigente sindical Rafael Olivos.

Después de ganar la consulta que rechazó el aumento salarial de 6.8 por ciento, propuesto por autoridades del IMSS y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), la disidencia sindical demandó un incremento de 10 por ciento directo al salario sin considerar prestaciones y anunció nuevas movilizaciones para conseguirlo.

Además, exigió que se convoque a un Congreso Nacional Extraordinario para revisar la destitución del líder sindical Rafael Olivos, junto con los miembros de su equipo.

«Estamos parados en una exigencia, el 10 por ciento al salario tabular porque las nuevas generaciones no tienen un régimen de jubilaciones y sus pensiones van a ser calculadas con el sueldo tabular», dijo el representante de los jubilados y líder del grupo, Vinicio Martínez.

Este grupo adelantó que las protestas seguirán porque el Gobierno no ha respondido al resto de sus demandas que van desde la dotación de insumos y equipo médicos hasta la ampliación del número de personal en clínicas y hospitales.

«Brincamos un obstáculo que se nos impuso, pero es uno de nuestros puntos del pliego petitorio; las movilizaciones y plantones van a continuar pues no tenemos una respuesta a las peticiones.

Además, necesitamos una real representación sindical», manifestó Zuiry Hernández, asistente médica en el Hospital General 8 «Dr. Gilberto Flores».

«Y no vamos a dejar de movilizarnos hasta que ruede la cabeza de Rafael Olivos y retomemos la organización de nuestro sindicato», advirtió.

La tarde de ayer, el director del IMSS, Zoé Robledo, y el líder sindical Rafael Olivos instalaron una mesa de trabajo para evaluar la nueva propuesta de incremento salarial.

«Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días», planteó Robledo.

‘MÁS PRESIÓN’

La renegociación salarial del IMSS con los trabajadores sindicalizados mete al Gobierno federal una mayor presión para poder responder de la misma forma a todos los trabajadores del sector salud, alertó el diputado del PAN y experto en gestión hospitalaria, Éctor Jaime Ramírez.

El legislador consideró que el problema es que todo el sector salud va a esperar el mismo trato, especialmente porque se ha ofrecido a la población un sistema universal de salud.

«En el IMSS tienen fondos y fideicomisos, y eso genera productos financieros para intentar negociar. El problema es que si se aprueba en el IMSS un mayor incremento, eso va a brincar al sindicato del ISSSTE y a los trabajadores del sector salud», alertó el diputado del PAN y experto en gestión hospitalaria, Éctor Jaime Ramírez.

El legislador consideró que el problema es que todo el sector salud va a esperar el mismo trato, especialmente porque se ha ofrecido a la población un sistema universal de salud.

«En el IMSS tienen fondos y fideicomisos, y eso genera productos financieros para intentar negociar.

El problema es que si se aprueba en el IMSS un mayor incremento, eso va a brincar al sindicato del ISSSTE y a los médicos residentes del Seguro Social, del ISSSTE, del Hospital Español, de todos los hospitales donde se forman los médicos especialistas», destacó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que tras los resultados de la consulta entre trabajadores del Seguro Social ahora se deben reabrir las negociaciones.

«El director del IMSS tiene que buscar las alternativas para poder dar una mejor propuesta», manifestó.

Pide dirigente otros mil mdp

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados solicitó mil millones de pesos adicionales para el IMSS en 2027 para mejorar las prestaciones de su personal.

Con 23 votos a favor y tres en contra, la Comisión, presidida por el morenista Arturo Olivares, ex secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, aprobó solicitar los recursos en el Presupuesto.

Para el próximo año el proyecto prevé una asignación al IMSS superior a 1.8 billones de pesos, cifra que equivale a un incremento real del 9.8 por ciento con respecto a este año.

Con información de Martha Martínez