Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Durante administraciones de 4T el padrón de contribuyentes activos ha registrado avances mínimos y SAT ha ampliado actos de fiscalización.

La base de contribuyentes creció sólo en 0.97 por ciento en 2025 -último año reportado por la Secretaría de Hacienda (SHCP) en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum-, situándose en 87.7 millones de personas físicas y empresas.

Es decir, el apretón fiscal prácticamente es con los mismos.

Dicha tasa de crecimiento en la base gravable es la menor, por lo menos desde el año 2000.

A la par, el Gobierno ha apretado la fiscalización a través de diferentes métodos de revisión, con lo que el número total de actos terminados del SAT ha ido en ascenso: de 21 mil 572 en 2021, a 47 mil 525 en 2025.

En los primeros meses de 2026, el SAT ya reporta 32 mil 557 actos de fiscalización terminados, con lo que se proyecta que llegue a 62 mil 229 al cierre del año.

Mario Rizo, socio de la práctica de Gobierno Corporativo de Salles Sainz Grant Thornton, consideró que la desaceleración en el crecimiento del padrón de contribuyentes activos es una señal que merece atención, pues una base tributaria que deja de expandirse al ritmo que requiere la economía limita la capacidad futura de financiamiento del Estado.

Además, señaló, esta situación refleja los desafíos que aún existen para incorporar a más personas y empresas a la formalidad.

«Es una señal que debe analizarse con cuidado porque México mantiene niveles elevados de informalidad laboral. La tasa de informalidad laboral se ubica alrededor de 55 por ciento de la población ocupada, lo que significa que más de la mitad de las personas trabajan en condiciones de informalidad o sin acceso pleno a la seguridad social.

«Por sí sola, la caída en contribuyentes no demuestra un aumento de la informalidad, pero sí evidencia que el País sigue enfrentando dificultades para ampliar la participación de más personas y negocios dentro de la economía formal», expuso.

A decir del especialista hay cinco factores estructurales que han desincentivado la formalidad en México en los últimos años: baja productividad de las microempresas, complejidad administrativa, costos asociados a la contratación formal, pocos incentivos visibles y un crecimiento económico moderado.

Para empresas de menor tamaño, la formalización implica cumplir con obligaciones laborales, prestaciones y contribuciones de seguridad social que generan una carga importante, sostuvo Rizo.