Cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), fija nuevas reglas fiscales o modifica las del ciclo anterior, mismas que obligadamente deben cumplir los contribuyentes con lo que se asegura ejercer más control y captar mayores recursos, para ello blande la amenaza de aplicar medidas disciplinarias a quien no obedezca las órdenes.

Una de las ramas de la economía que en este sentido será de las más vigiladas durante 2022 es la de los transportistas, que a partir del próximo 1 de enero deben llevar siempre en las unidades, la Carta Porte, como requisito para trasladar mercancía de cualquier índole a lo largo y ancho del territorio nacional.

El contador público José Alfredo Franco Hernández señaló que el propósito de esta nueva disposición es combatir a las factureras, que presuntamente venden este tipo de documentos sin que exista un trato comercial, por lo que la autoridad considera que se comete el delito de evasión fiscal.

Para evitar que eso suceda se creó la “Carta Porte”, que contendrá los datos de quien expide la factura y del que la recibe, incluyendo valores de la mercancía y el pago hacendario. Además, las empresas deberán demostrar que tiene inscritos a todos los choferes en el SAT y el Registro Federal de Causantes (RFC), lo mismo que en el régimen de seguridad social, tener al día el pago de los seguros y presentar el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Todo ello deberá quedar incluido en cada uno de los traslados que realice.

Desde el primer día del año estará en vigor esa disposición, que atañe a las empresas transportistas, de logística y aquellas que hacen traslados principalmente a nivel federal, lo que abarca servicios de paquetería y mensajería, de grúas, traslado de vehículos, de combustible, etc.

Franco Hernández, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, dijo que cada uno de los operadores deberán presentar la documentación que acredite que la empresa cumple con lo dispuesto, entre ello que los mismos choferes estén dados de alta en el SAT y el RFC, haber pagado los impuestos correspondientes a la seguridad social de su personal operativo y cuyos datos deben estar incluidos en el CFDIs de traslado, anteriormente conocido como Carta Porte.

Es indudable que para las empresas será complicado cumplir con todos esos requisitos, sin embargo el especialista consideró que lo positivo de esta medida es el beneficio que tendrán los choferes, al ser forzoso que la patronal acate estrictamente todas sus obligaciones de seguridad social, ya que al no hacerlo o que sea parcialmente le acarreará sanciones económicas que pueden ser muy superiores a lo que en su momento debió haber pagado, al mismo tiempo tener ese documento protege al chofer cuando es detenido en alguna carretera federal y que no le salgan con que es mercancía robada o parte de un contrabando.

Sostuvo José Alfredo Franco que con esta acción el SAT pretende acabar con la expedición de facturas apócrifas, por lo que si alguien compró este tipo de documento se detectará cuando presente el CFDI de traslado, que contendrá información precisa sobre fecha y lugar y si no la tiene hará suponer al SAT que hay algo turbio, procediéndose a la detención para investigar. Ciertamente, Lolita va por todo contra los elusivos y conforme pasa el tiempo impondrá nuevas medidas para detectarlos.

EXIGE TRANSPARENCIA

La transmisión de poderes municipales no tiene que ser un simple acto protocolario, sino que debe analizarse detalladamente la documentación que se recibió para considerar que todo esté dentro de lo que dispone la ley. En caso de que se detecte algo anormal mandar llamar al o los responsables para que aclaren lo que corresponda, sea el uso de recursos financieros o de bienes muebles e inmuebles.

En lo anterior se resume la exhortación que hizo la senadora Marta Márquez Alvarado a los titulares de los 11 ayuntamientos, de que informen a los habitantes en general en qué condiciones recibieron las oficinas, teniendo en cuenta que el pueblo es quien sostiene al aparato público, por lo tanto tiene derecho a saber en qué situación está cada dependencia.

La legisladora pidió a alcaldes y alcaldesas que transparenten los dictámenes de entrega-recepción y en caso de que exista un desvío de recursos acudan a las instancias respectivas a presentar la denuncia. El tiempo que ha transcurrido desde que tomaron posesión es más que suficiente para informar el estado en que encontraron las oficinas, por lo que de haber alguna anomalía y no se denuncie los convierte en cómplices, situación que en algún momento pueda perjudicarles.

De manera particular, Marta Márquez opinó que el más obligado es el Ayuntamiento de Aguascalientes, luego de la denuncia que existe ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la pasada administración por desvío de recursos, principalmente del contrato millonario para la compra de luminarias y paneles solares y de lo cual hay funcionarios vinculados a proceso.

Reiteró que la denuncia la debe hacer el presidente municipal o los regidores, o los responsables de las oficinas, recordándoles que en caso de haber un ilícito y no lo confiesen podría traerles consecuencias por encubrimiento. Debe revisarse la plantilla de personal, si todos los que aparecen en la nómina cumplen sus funciones y con un horario específico, en qué condiciones recibieron los vehículos y el mobiliario, la firma de contratos y convenios con los proveedores, etc.

El propósito es acabar con la costumbre de “tapaos unos a los otros”, por lo que si externamente hay información que permita intuir de algún manejo irregular se hará la imputación correspondiente, para que se investigue y se obligue al resarcimiento a la o el funcionario que haya afectado el patrimonio público.

De manera particular la legisladora consideró “muy extraño” que varios municipios fuera de la capital han logrado recuperar montos muy importantes, entre ellos Asientos, con más de 14 millones de pesos; San Francisco de los Romo, 12 millones y San José de Gracia 18 millones, en cambio Aguascalientes sólo aparece con un millón de pesos, “lo cual me parece sumamente irrisorio por el gran monto de recursos que maneja”, hecho que juzgó podría ser resultado de que el órgano Superior de Fiscalización esté dirigido por un militante del PAN y de ahí podrá venir el favor que le hacen al Gobierno de la ciudad, por lo que exigió al alcalde Leonardo Montañez que dé a conocer los actos de corrupción que encontró en la administración municipal, con lo que evitará cargar a futuro con una responsabilidad que corresponde a la administración anterior.

SARCASMO

Las recomendaciones que hace Óscar Romo, guía de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado, para que los choferes ofrezcan un servicio “de calidad y de calidez”, no pasa de ser un enunciado más de los tantos que hay en torno a esta labor, porque en la vida real unos cuantos son lo que saben darle un buen trato al usuario. Aunque no es una regla general gran parte anda malhumorado, quejándose que es mucho lo que les pide el dueño de la unidad de liquidación, por lo que hay días en que no les queda nada a ellos, otros de plano cobran de más aduciendo que fuera de tal o cualquier avenida ya no se utiliza el taxímetro, también hay “carreras” en que aplican seis a ocho pesos de más, pese a que la distancia y tiempo es el mismo, lo que hace suponer que el aparato está arreglado. No obstante, Romo Delgado reitera el llamado a sus compañeros para que “hagan el mejor esfuerzo” y que “no se quiere ningún reporte de que algún chofer negó el servicio, ese comportamiento desde ahora se condena”. Sostuvo que la temporada decembrina es positiva para el trabajo que desempeñan, por lo que debe haber empatía con el público y “estar conscientes que la autoridad aplica sanciones cuando se incurre en alguna violación a la normatividad, razón por la que no deben dar motivos para perder la confianza ciudadana”. Consideró que en estos momentos tienen una actividad casi igual a la de 2019, por lo que es necesario cuidar de no violentar las disposiciones, aunque como se señala, no todos están dispuestos a atender las sugerencias del dirigente.

¡Participa con tu opinión!