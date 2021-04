Luis Alberto Díaz Agencia Reforma

El desempleo en el País, a causa de los efectos económicos de la pandemia, está presionando el ya de por sí deterioro que acumula la cartera vencida del Infonavit.

Cifras al cierre del primer bimestre del año, publicadas ayer, revelan que la cantidad de créditos vigentes enviados a prórroga porque sus titulares perdieron el empleo ascendió a 325 mil 765 cuentas.

Esta cantidad representó 25.7 por ciento más que en diciembre del 2020 y 63 por ciento más que en el primer bimestre del año pasado.

Derivado del mayor número de préstamos en prórroga, la cartera en este rubro, medida en saldos, aumentó 30 por ciento entre diciembre y febrero pasados, a 105 mil 745 millones de

pesos, y 77 por ciento, en su comparación anual.

Con esto, la cartera vencida del Infonavit abrió el 2021 con la misma inercia de morosidad de meses atrás.

Al cierre de febrero, ésta registró 689 mil 413 cuentas de préstamo con más de 90 días de retraso en pago, 3.8 por ciento más que en diciembre pasado, pero 30 por ciento más que un año antes.

Con ello, el saldo en cartera vencida escaló a 259 mil 574 millones de pesos, 31 por ciento más que en el primer bimestre del 2020.

Como consecuencia de esto, su índice de morosidad subió a 16.6 por ciento, casi 13 puntos porcentuales superior al nivel que promedió la banca comercial en el País al cierre de febrero del presente año.

Carlos González Tabares, director de Análisis Económico de Monex, refirió que el aumento que está teniendo el Infonavit en cuentas en prórroga es resultado, en buena medida, de la falta de apoyos del Gobierno federal a las pymes durante la contingencia económica provocada por la pandemia.

Advirtió que la tendencia al alza de este indicador representa un alto riesgo de que se eleve aún más la cartera vencida del Instituto.

“El Gobierno federal no está generando las condiciones de certidumbre, Estado de derecho y seguridad que se requieren para que inviertan las empresas, principalmente las extranjeras, y por lo mismo, no se están generando los suficientes empleos”, dijo.

“Entonces, al no haber empleo, la gente que fue despedida no encuentra trabajo y no puede pagar sus compromisos y esto, en el caso particular del Infonavit, es lo que le está pasando y puede agravarse aún más su cartera vencida”.