El país lleva 10 semanas de descenso en cuanto a casos activos por Covid-19, no obstante, es importante no bajar la guardia y vacunarse para evitar una nueva ola de contagios por lo que en el mes de abril se hará un esfuerzo importante de inmunización, informó López-Gatell.

«No se confíen. Desde luego no queremos que regrese Covid, pero si esto sucediera, las personas no vacunadas, incluidas las que no tienen refuerzo (podrían verse afectadas).

«En abril vamos a hacer un esfuerzo muy grande con los estados para lograr que esa brecha quedé subsanada y la meta es lograr una alta cobertura de refuerzos», comentó.

Por último, se reiteró que el semáforo de riesgo Covid por segunda quincena consecutiva está en verde en todo el País.

