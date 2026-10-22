La alegría suele buscarse en lo excepcional: un viaje esperado durante meses, una fiesta inolvidable, un logro profesional importante o una sorpresa que cambie nuestros planes por completo.

Vivimos casi por costumbre con la mente puesta en el mañana, convencidos de que la verdadera plenitud nos espera al cruzar la meta de algún evento extraordinario. Sin embargo, al condicionar nuestra felicidad a esos grandes momentos que ocurren solo de vez en cuando, sujetamos la mayor parte de nuestros días a una especie de espera impaciente o aburrida.

La rutina de todos los días no es una sala de espera ni un borrador de la vida real. Es la vida misma sucediendo en este preciso instante, y es justo ahí donde podemos encontrar una paz y una satisfacción profundas.

Para empezar a descubrir esta alegría cotidiana, conviene entender que no se trata de estar siempre eufóricos, entusiasmados o sonriendo sin parar. La euforia es como un fuego artificial: brilla muchísimo, llama la atención de todos y nos llena de energía, pero dura muy poco y depende por completo de cosas externas que no siempre podemos controlar.

En cambio, la alegría sencilla de la que hablamos es más bien como una ilusión constante que llevamos por dentro; es una actitud de agradecimiento consciente por lo que ya está aquí.

El filósofo Baruch Spinoza explicaba que la alegría ocurre cada vez que sentimos que nuestra fuerza y nuestra capacidad de conectar con el mundo aumentan. En el día a día, ese aumento ocurre cada vez que logramos detener la prisa por un segundo para disfrutar de lo que tenemos frente a nosotros.

El verdadero reto de la vida cotidiana es que nos acostumbramos tanto a lo que nos rodea que termina volviéndose invisible. El olor del café recién hecho por la mañana, la luz del sol entrando por la ventana al atardecer, el agua tibia al ducharnos, el saludo amable de un vecino o la tranquilidad de concluir una tarea pendiente se vuelven escenarios a los que ya no prestamos atención.

Pablo Neruda nos recuerda que la dicha no habita en las nubes de la fantasía ni en la idealización de un futuro perfecto, sino abajo, en la tierra firme de lo común. Encontrarla no requiere trucos ni circunstancias especiales; solo requiere presencia.

Con frecuencia caminamos en automático, con la mente dividida entre los recuerdos del pasado y la preocupación por lo que haremos mañana. Pero cuando le prestamos nuestra atención plena al presente, escuchando de verdad a un amigo, comiendo sin prisas o contemplando el camino de regreso a casa, entonces esos actos ordinarios dejan de ser cargas y se convierten en momentos de auténtica conexión y descanso.

Asimismo, buscar la alegría en lo sencillo no significa fingir que la vida es perfecta ni ignorar el cansancio, la tristeza o los problemas. La rutina también trae consigo días difíciles, monotonía y frustraciones. Intentar imponer un positivismo falso a toda costa suele ser agotador y poco sincero. La verdadera alegría es honesta y sabe convivir con nuestra fragilidad.

Por otro lado, esta alegría ordinaria cobra una fuerza especial cuando se comparte con las personas que nos rodean. No hacen falta eventos deslumbrantes ni grandes viajes para construir lazos profundos y sinceros. La felicidad de todos los días se nutre de la convivencia cotidiana.

En el fondo, darle oportunidad a lo ordinario nos quita un peso gigantesco de encima. Nos libera de la exigencia constante de que nuestra vida tenga que ser siempre espectacular, llena de éxitos deslumbrantes o fotos perfectas para merecer ser disfrutada. Nos enseña a dejar de compararnos con los demás y a valorar nuestra propia historia exactamente tal como es, con sus ritmos tranquilos y sus momentos sencillos.

Al final del día, cuando la casa se queda en silencio y repasamos lo que sucedió en nuestra jornada, lo que verdaderamente nos reconforta el corazón rara vez son los grandes aplausos o los sucesos memorables. Lo que permanece es el recuerdo de haber estado presentes.

La vida que no aprovechas hoy es simplemente vida que pierdes. No hay un momento ideal esperándote en el futuro ni una revelación mágica al final de la semana; solo está este día plano, común y corriente.

Así pues, depende enteramente de ti decidir si sigues viendo las horas pasar en automático o si te atreves a vivirlas de verdad antes de que se te acabe el tiempo.

Aprender a vivir el presente con gratitud es, en última instancia, descubrir que estar aquí, vivos y atentos en medio de lo cotidiano, es el milagro más grande de todos.

El Dr. Antonio de los Reyes Moreno es Rector de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes

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