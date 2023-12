Fernanda Torres Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A María León le gusta aprender siempre cosas nuevas: el año pasado tomó lecciones de batería, y para finalizar el 2023 recibe clases de ruso, además de que viajará a Nueva York para experimentar un estilo coreográfico.

Tal actividad le permitirá explorar otras formas de expresión para la gira que pretende emprender en 2024, que traerá consigo un nuevo álbum, quizás el más personal de la cantante jalisciense, de 37 años.

«El ballroom es un baile que no se ha usado en conciertos. Siempre me gusta hacer cosas diferentes, intentaré con ese estilo y tratar de montar el mejor espectáculo que pueda con lo aprendido.

«El disco saldrá a mitad del próximo año y es con el que me vuelvo a presentar a mí misma. Es un reencuentro con estilos que conozco desde hace mucho tiempo, pero llevados a lo más actual y moderno», contó León, en entrevista.

La ex vocalista de Playa Limbo ha dejado de lado su alter ego de «Sargento», que le daba un sentido de protección, para mostrarse ahora ante su público de una manera más vulnerable, como lo anticipa en «Hola, Me Llamo María» y «Ayer Lloré», tracks disponibles en plataformas digitales, que la acompañan en un proceso de sanación.

«Siempre ha sido muy importante partir de una verdad. Cuando sales a defender una canción, tiene mucho más sentido cuando dice algo que sientes, que está en ti. Para mí es importante compartir esto en mis canciones, porque sé que hay gente que, como yo, está en un camino de incertidumbre que dejan el desamor y la ruptura.

«En esta etapa de mi vida estoy sanando sin usar al ‘Sargento’, que era como mi comodín; también el mezcal. Me estoy atreviendo a salir adelante sin esas dos cosas», explicó.

Su actual faceta, más orgánica, le ha permitido conectar mejor con la gente, pues incluso implementó espacios para verse con sus fans a modo de «terapias grupales», donde comparten sus experiencias.

«Lo estoy abordando desde decir que me siento de la chingada, vulnerable, susceptible a muchas cosas, que tengo muchas inseguridades, no es cómodo pero es mucho más veraz.

«He conectado con el público desde otro lugar, nos juntamos y me parece padre porque la música genera conexiones que trascienden», agregó.

A unos días de terminar el año, la también actriz reflexionó sobre lo que ha significado para ella recuperar su esencia mientras continúa trabajando y formando parte de exitosas obras de teatro, como Vaselina y Mentiras, con las que saldrá de gira próximamente.

«Ha sido uno de los años más felices de mi vida, pero de mucha confrontación, mucha sanación. Me he dado cuenta de que en terapia no sólo estoy sanando mi mente y mi corazón, sino también mi cuerpo. Ha sido un año de recuperación de mi esencia, pero también de cosechar y sentirme dispuesta a recibir, que es algo que me cuesta, de recoger todo lo que he trabajado», apuntó.

Uno de esos logros ha sido prestarle por primera vez su voz a un personaje, Asha de la nueva película de Disney, Wish: El Poder de los Deseos.

«Siempre soñé con algo así, ser una princesa que no está en búsqueda del príncipe, está en busca de su superación y de la justicia y de la búsqueda de los sueños, que ha sido siempre como mi estandarte en la vida», concluyó.

ASÍ LO DIJO

«Este año he recibido los regalos que me ha dado la vida, porque soy merecedora de ellos, no solamente porque se me han dado como en un sorteo. Entendí que no sólo es trabajar, sino disfrutar de los frutos».

María León, cantante y actriz