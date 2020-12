Aprende Freddy Ortega a vivir al día

Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, N. L.- Si algo aprendió Freddy Ortega con la pandemia es a no postergar las cosas y vivir al día.

El actor y comediante, quien dijo que retomará el 2021 la serie Relatos Macabrones junto a su hermano Germán, que estrenaron este 2020 en Televisa, comentó que ya no quiere dejar para mañana lo que puede hacer hoy.

“¿Cómo resumo el 2020? diciéndote que fue un año de gran aprendizaje, también de muchas enseñanzas, de reflexión, porque es real”, señaló Freddy.

“Yo aprendí a no postergar cosas ni a personas con esta dinámica de ‘sí, nos vemos la próxima semana’ y no lo hacemos. Aquí lo más importante es ver cuál es el aprendizaje porque puede ser diferente para cada uno”.

Para el año que está por iniciar, indicó, quiere grabar la segunda temporada de Relatos, que se transmitía después del noticiero de Denise Maerker.