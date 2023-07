El organismo público operador de agua potable, el Manejo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), requiere urgentemente una estructura orgánica, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso.

Subrayó que, para lograr una transición armoniosa entre la empresa concesionaria Veolia y el nuevo organismo, es imperativo designar a quien fungirá como director del MIAA. Esto debería desencadenar la ocupación de todos los puestos y perfiles con sus diversas responsabilidades.

Expuso que, aunque ya se cuenta con el Consejo Ciudadano del MIAA, se debe asegurar un proceso ordenado para que, después del 22 de octubre, cuando vence la concesión, exista una figura visible de operación del servicio.

Advirtió que se ha tratado de infundir temor entre la población ante escenarios catastróficos que no son posibles, ya que el sistema de la red de agua potable y toda la infraestructura para el suministro del vital líquido se mantienen bajo el control del gobierno municipal.

Para asegurar que no se presenten situaciones inoportunas, es fundamental avanzar en el proceso de organización previo. Se debe considerar que el Consejo Ciudadano del MIAA ya está en funciones y debe establecer las pautas para la ejecución de la transición.

Manifestó que hay integrantes del Consejo Ciudadano del MIAA que han renunciado a funciones de representación en otros organismos de responsabilidad para enfocarse totalmente en las funciones de políticas y directrices del organismo público de agua potable.

Advirtió que, si no se tiene una cabeza para el puesto de dirección, difícilmente se puede avanzar en los procesos administrativos y en la relación de coordinación del Consejo Ciudadano como órgano de Gobierno. Resaltó que urge nombrar al director por parte del Gobierno Municipal, ya que es quien ejecutaría los procesos.