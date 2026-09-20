Víctor “N”, señalado por su probable participación en un feminicidio cometido durante 2023 en Jalisco, fue localizado y detenido por agentes de investigación en calles del fraccionamiento Santa Anita, en Aguascalientes.

El hombre contaba con una orden de aprehensión vigente solicitada por autoridades jaliscienses, que lo buscaban desde que presuntamente privó de la vida a una mujer con un arma de fuego.

Según las investigaciones de aquella entidad, Víctor “N” habría invitado a salir a la víctima y posteriormente la llevó a un domicilio donde se encontraba otra persona. En ese sitio presuntamente se intentó mantener relaciones sexuales con la mujer, quien se negó.

Tras la negativa, el ahora detenido presuntamente accionó un arma de fuego contra la víctima y le provocó la muerte. Después de los hechos habría permanecido fuera del alcance de las autoridades.

Las investigaciones y el intercambio de información permitieron establecer que el sospechoso podría encontrarse en Aguascalientes, por lo que se solicitó la colaboración de la Fiscalía estatal.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal lo ubicaron en Avenida Aguascalientes, esquina con Avenida José H. Escobedo, en Santa Anita, donde ejecutaron la orden de aprehensión.

Víctor “N” fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía de Aguascalientes para los trámites correspondientes y posteriormente quedó en manos de agentes de Jalisco, quienes se encargarán de presentarlo ante la autoridad judicial competente.