Con el objetivo de transformar micronegocios en empresas sólidas y escalables, la escuela de negocios Despegamos Juntas presentó un nuevo esquema de membresías y una aplicación móvil orientada a elevar la competitividad de las emprendedoras en Aguascalientes. La iniciativa busca romper el techo de cristal que mantiene a miles de mujeres concentradas en proyectos de subsistencia dentro de los sectores comercial y de servicios.

Durante la presentación, respaldada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Zayra Rosales, directora de Fortalecimiento a Mipymes, destacó que el acompañamiento y las mentorías especializadas elevan hasta en un 70% la supervivencia de las empresas.

En un estado donde operan 77 mil mipymes y alrededor de 40 mil mujeres impulsan la economía local, la brecha tecnológica continúa como un tema prioritario: solo una de cada diez emprendedoras utiliza herramientas digitales avanzadas.

Ante este panorama, la plataforma recién lanzada ofrece una solución integral que incluye un directorio comercial por categorías, una biblioteca de herramientas operativas, una agenda de capacitación continua e inteligencia artificial orientada a los negocios, disponible las 24 horas.

En sus primeros 36 meses de operación, Despegamos Juntas ha capacitado a más de 960 mujeres mediante programas presenciales y virtuales, además de consolidar una red con alcance nacional e internacional.

El modelo de vinculación presentado contempla tres niveles de inversión anual:

· Vuelo (499 pesos): integración a la red comunitaria.

· Impulso (mil 890 pesos): acceso a seminarios web, actividades de vinculación e información estratégica.

· Horizonte (2 mil 499 pesos): uso exclusivo de la aplicación móvil, mentorías continuas y proyección en medios.

Las interesadas en incorporarse a este ecosistema empresarial pueden registrarse en el sitio oficial despegamosjuntasmx.com.mx.