Mientras varios países destinan cuantiosas sumas para recapitalizar a las empresas, en México lo único que le importa al Gobierno Federal es seguir adelante con sus obras que califica de “prioritarias” y los programas sociales, lo que obligará a los empresarios a recurrir a organismos internacionales para tener acceso a capital de trabajo.

Son momentos difíciles los que vive el sector privado, ante la cerrazón de la administración central que todo lo politiza, por lo que al menos en los siguientes tres años debe olvidarse de recibir algún respaldo, financiamiento que por cierto no es regalado y tiene que pagar intereses.

Al respecto, el ingeniero Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, señaló que el ejercicio fiscal 2022 concede un trato especial y directo a las acciones sociales que lleva a cabo el gobierno y a sus cuatro obras de infraestructura, lo que deja fuera cualquier respaldo para estimular la actividad económica.

Frente a esta realidad, apuntó, no queda otro camino que las agrupaciones privadas se organicen para allegarse recursos de organismos internacionales, como única solución que permita evitar el estancamiento e incluso un retroceso. Son tiempos de mayor unidad de todos los organismos empresariales para ir tras las líneas de financiamiento globales y deben hacerlo a la mayor brevedad que evite huecos en las fuentes laborales.

Aldape Barrios recomendó crear estrategias en cada cámara empresarial y de las que se desprenda el apoyo directo a sus agremiados, en las que puedan tener facilidades de acceder a los mercados, mayor capacitación para ser más competitivos y llevar a cabo negociaciones con firmas financieras que asegure obtener recursos.

Se debe tener presente que hacia adentro de las fronteras no habrá nada, máxime que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó en claro que no apoyará a la banca de desarrollo, por lo tanto al no haber una palanca para el crecimiento lo único que queda es la capacitación, que resulta reducida para las necesidades que hay.

La participación que reciba de la IP será de vital importancia durante el año próximo, lo cual dependerá de cada uno de sus miembros, que se involucren decididamente y no esperen que el ensanchamiento de la economía estadounidense sea suficiente para arrastrar a la mexicana, más bien hay que salir a los mercados internacionales y conquistar espacios, lo que sin duda sobresaldrán quienes logren aprovechar las oportunidades.

Por otra parte, el ingeniero Aldape mencionó que el gobierno ha seguido con su esquema de arrinconar a los organismos autónomos, como es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), al que le redujo en casi 5 mil millones de pesos los recursos previstos para el 2022, bajo el argumento que no hay elecciones, sin reconocer que se llevará a cabo la consulta para la revocación de mandato, lo que obliga a tener casillas y personal en los 300 distritos electorales del país, además se debe capacitar a los funcionarios que actuarán ese día.

De igual manera hubo recortes al presupuesto de la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Competencia Económica, lo que limitará enormemente el trabajo que deben desempeñar para un mejor funcionamiento de la actividad económica. Por si fuera poco, la tijera redujo el apoyo a agrupaciones dedicadas a los programas para la mujer, a la generación de infraestructura en salud, a la atención de caminos y carreteras federales y todo esto se refleja en un menor ritmo de crecimiento, que por ende afectará al empleo y la economía en general.

QUE SEA UNA REALIDAD

Habrá que cruzar los dedos para que cristalice la creación de la Ventanilla Digital que planteó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), ya que esto abreviará periodos y costos en beneficio de quienes buscan promover las inversiones y atraer capitales hacia los municipios.

En la presentación del programa que estuvo a cargo del titular de la dependencia, Manuel Alejandro González Martínez, dijo que ya hay un avance al iniciar la digitalización de los trámites que le permita la atracción de capitales a los municipios y con ello el crecimiento de la economía y el fortalecimiento de las fuentes laborales.

En la reunión en que participaron enviados de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y alcaldes o representantes de los 11 municipios, explicándoles González Martínez lo que significa la Ventanilla Digital para la actividad económica de cada ayuntamiento, ya que a través de ella se puede acceder al financiamiento que requieran.

Sostuvo el funcionario que el propósito que se persigue es proporcionar los elementos que permita la creación de nuevos negocios y lograr que crezca la competitividad y el crecimiento del estado, que cada uno de los municipios aproveche las estrategias que se ofrecen, principalmente por los empresarios y emprendedores que tienen interés en mejorar el nivel de comercialización y buscan otras opciones y ésta es una de ellas.

En la Ventanilla Digital se podrá hacer toda clase de trámites, que les ayude a hacer los que ya existen y crear otros, para ello se tiene el firme propósito de acortar tiempos y reducir burocracias y costos, tanto en los trámites como servicios gubernamentales, buscándose elementos que contribuyan a la digitalización administrativa que asegure mayor eficiencia hacia los ciudadanos y las empresas.

González Martínez también destacó que se promoverá la sinergia y el trabajo colaborativo entre las dependencias y municipios, al estimularse “la innovación, la confianza en la economía y la productividad a favor del bienestar general y el desarrollo del estado, eliminando la posibilidad de incurrir en actos de corrupción”.

En su mensaje, el coordinador del Programa de Política Regulatoria para Latinoamérica de la OCDE, Manuel Gerardo Flores Romero, subrayó que el objetivo fundamental de esta iniciativa es que a través de un modelo integral de implementación, los trámites municipales de mayor impacto para iniciar una inversión estén disponibles de manera simplificada y digitalizada en un solo punto.

Con la apertura de esta Ventanilla se demuestra que es posible abreviar tiempos en beneficio de los usuarios, lo cual se refleje en captar capitales hacia los municipios, que debe de ser una tarea a cumplir por todos los involucrados para hacer que cada lugar tenga un crecimiento, con lo que se logre el arraigo de sus habitantes, que es otra de las razones para promover este tipo de programas.

PARA QUÉ TANTO BRINCO

Aunque parezca una nimiedad ¿en qué recicladora comprarían un pedazo de pavimento o de banqueta?, lógicamente que en ninguna y por eso no hay quien se atreva a llevarse un trozo de esta parte de los bienes urbanos. Entonces ¿por qué no fabricar las tapas de las alcantarillas de ese material? y no estarse quejando que las roban para “el kilo”. Regidores, regidoras y síndicos del Cabildo de Aguascalientes aprobaron por unanimidad promover reformas a los artículos 141 y 142 del Código Penal del Estado para castigar de ocho meses y hasta cinco años de cárcel a los que roben o lucren con tapas de registro de propiedad pública, lo mismo que instalaciones subterráneas. CCAPAMA, en su calidad de consocio de Veolia, aseguró que en 2020 se repusieron 250 tapas de registro de alcantarillado, ubicadas en pozos de visita, al igual que 71 rejillas de alcantarillado, y en lo que va de 2021 van 161 tapas y 50 rejillas, lo que significa una pérdida de un millón 95 mil pesos. En el siglo pasado las famosas tapas de las alcantarillas estaban fabricadas de cemento y contenían varios agujeros que servían de “respiraderos” y al mismo tiempo para que los trabajadores municipales pudieran removerlas, lo que al paso del tiempo se cambió por las de hierro actuales, que resultan atractivas para llevárselas y venderlas, entonces el remedio está en volver a la antigüita, aunque con ello se le quita una de las banderas que enarbola la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado.