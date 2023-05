Apoyo a vulnerables contempla requisitos

Ricardo Serrano Rangel, coordinador general de Movilidad, aseguró que no se boicotea a ninguna agrupación de taxistas dispuesta a apoyar a las personas con discapacidad o a los adultos mayores. Sin embargo, enfatizó que hay asuntos que requieren de reformas legales, y no simplemente de la autorización de un solo funcionario para la instalación de racks en los vehículos.

Asimismo, aclaró que el servicio de movilidad para personas con discapacidad o adultos mayores no es exclusividad de ciertas organizaciones, sino un mandato dirigido a todos los concesionarios para que proporcionen un servicio social.

En una entrevista con El Heraldo, el titular de la CMOV recordó que la legislación actual permite el uso de canastillas en taxis, pero la instalación de racks necesita un análisis para asegurar la seguridad del equipo que se coloca en la parte exterior del vehículo.

Serrano Rangel añadió que todos los taxistas tienen la capacidad y obligación de ofrecer el servicio de traslado a los sectores vulnerables de Aguascalientes. Aunque los DIF Estatal y Municipal registran a los conductores y concesionarios que se unen a esta iniciativa, la Ley de Movilidad es clara al exigirlo a todos los proveedores de servicios.

Los programas piloto deben ser analizados previamente para asegurar su correcta implementación, ya que la seguridad de todos los implicados es fundamental. La colocación de sillas de ruedas en los racks no debe suponer un riesgo para otros vehículos o peatones en la vía pública.

Posteriormente, Ricardo Serrano Rangel se refirió a la propuesta de la gobernadora Tere Jiménez, quien sugirió que se dé prioridad a los conductores que prestan servicios a personas con discapacidad o adultos mayores en las futuras concesiones de taxi.

Finalmente, mencionó que se podría considerar una legislación que permita la publicidad en las canastillas autorizadas para los taxis, como una forma de respaldar la economía de los proveedores de servicios.