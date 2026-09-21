El Centro de Prevención de Quemaduras brinda actualmente apoyo a 38 niños que presentan secuelas derivadas de quemaduras, a quienes facilita el acceso a cirugías de seguimiento en hospitales especializados de Guadalajara, Ciudad de México y Estados Unidos, informó Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, director general del Centro de Prevención de Quemaduras.

Explicó que la labor de la institución no se concentra únicamente en prevenir este tipo de accidentes, sino que también contempla el acompañamiento de menores que ya sufrieron lesiones y requieren atención médica posterior. Precisó que el Centro no realiza directamente los procedimientos quirúrgicos, sino que brinda apoyo para que los menores puedan acudir a instituciones hospitalarias especializadas en la atención de quemaduras y sus secuelas.

Enfatizó que este trabajo permite ampliar las acciones de la organización más allá de la prevención, al dar seguimiento a pacientes que continúan requiriendo atención después de haber sufrido una quemadura.

Asimismo, comentó que el Centro de Prevención de Quemaduras fortaleció el equipamiento de los cuerpos de emergencia mediante la entrega de equipos e insumos de primeros auxilios a cinco unidades de Bomberos Municipales y Protección Civil, a fin de que los elementos cuenten con los recursos necesarios para responder ante contingencias relacionadas con quemaduras y brindar atención durante una emergencia.

La entrega se realizó en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde además se aprovechó la actividad para sensibilizar a estudiantes universitarios sobre la importancia de prevenir accidentes que pueden provocar quemaduras.

Finalmente, señaló que la prevención y la atención posterior forman parte de una misma estrategia.