Lupita Aguilar Agencia Reforma

CDMX.- La firma italiana Bottega Veneta y La Cuadra San Cristóbal, institución dedicada a preservar el legado de Luis Barragán, presentaron el Premio Barragán, denominado oficialmente The New Architecture Prize, que reconoce propuestas innovadoras inspiradas en la obra del arquitecto mexicano.

La alianza vincula el lujo silencioso característico de la marca, fundada en Vicenza en 1966, con el minimalismo, la geometría y el uso del color que distinguen las creaciones de Barragán, conocido internacionalmente como el Poeta del Espacio.

El arquitecto japonés Junya Ishigami obtuvo la primera edición del galardón por su sensibilidad para integrar arquitectura y naturaleza, una visión cercana a los principios del creador jalisciense.

La iniciativa busca ampliar las reflexiones sobre la arquitectura más allá de los espacios habitables y establecer un diálogo entre diseño, artesanía y paisaje.

Con este reconocimiento internacional, ambas instituciones pretenden impulsar nuevas expresiones creativas y mantener vigente la influencia de Barragán en la arquitectura contemporánea.