CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal obtendrá con la desaparición de fideicomisos 120 mil millones de pesos adicionales y no sólo los 68 mil millones de pesos que se habían estimado en la Cámara de Diputados.

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reveló que además de los 109 fideicomisos que están previstos en la Ley y que la bancada de Morena pretende desaparecer este martes, hay otros que no están considerados en la ley.

“Los que no estaban por ley representan alrededor de 60 mil millones de pesos que ya estamos ejecutando en el Presupuesto. Puede ser una cantidad más o menos similar a la de los que están por ley”, señaló ayer en la conferencia de prensa matutina del Presidente.

Herrera se refirió a esos recursos en respuesta a la alerta de expertos y legisladores de Oposición quienes coincidieron en que tras la extinción de fideicomisos, está la intención de usar discrecionalmente fondos federales a capricho del Presidente.

“De hecho hay un poquito más de discrecionalidad a través de los fideicomisos porque hay un comité donde los miembros deciden el destino y en el Presupuesto hay reglas de operación”, señaló.