Israel Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En 2025, la cultura generó 913 mil millones de pesos y también dio empleo a más de 1.4 millones de personas, lo que equivale al 3.5 por ciento de la ocupación total del País.

Esto quiere decir que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector cultural aumentó 1.7 por ciento con respecto a 2024, para representar el 2.7 por ciento del PIB nacional, y que 35 de cada mil puestos de trabajo que existen en la economía mexicana son generados por este sector, con un alza de 16 mil 154 puestos adicionales.

«En un año en el que la economía mexicana creció apenas 0.6 por ciento, la cultura tuvo un mayor crecimiento y generó nuevos empleos», subrayó Paulina Castaño, investigadora del Centro de Análisis Fundar, este martes durante la Séptima Jornada Nacional de la Cuenta Satélite de la Cultura.

«Y vale la pena preguntarnos qué podría lograr el sector si contara con un financiamiento público más sólido y con mejores condiciones para quienes trabajan en él», continuó la internacionalista egresada del ITESM.

Después de que Carlos Pelestor y Manuel Pérez, responsables en el INEGI de la elaboración y difusión de la Cuenta Satélite de la Cultura en México, ofrecieran un repaso por algunos de los hallazgos en la actualización de esta herramienta que permite conocer cuánto aporta la cultura a la economía mexicana, Castaño contrastó el financiamiento público con el tamaño de la economía cultural.

Al recordar que el presupuesto de la Secretaría de Cultura aprobado para 2027 será de 15 mil 859 millones de pesos, la investigadora remarcó que esto equivale a menos del 2 por ciento del valor agregado que genera el sector en un año.

Y al analizar la evolución del presupuesto, se observa una reducción sostenida de su peso en el gasto federal, pues mientras en 2015 representaba el 0.41 por ciento del gasto total, para 2025 y 2026 la proporción bajó a alrededor del 0.15 por ciento.

«Para 2027 se propone un incremento real de apenas 1.1 por ciento, y la pregunta es si este aumento alcanza para recuperar parte de lo perdido y responder a las necesidades de un sector que genera actividad económica y empleo en todo el País», cuestionó Castaño, refiriendo que desde la sociedad civil se han planteado alternativas para discutir cómo mejorar el financiamiento cultural.

«Los datos de la Cuenta Satélite aportan más elementos para sostener esa discusión y evaluar si las decisiones presupuestarias están a la altura de lo que representa la cultura para la economía y para el País».

Resulta interesante el hecho de que el Estado tan sólo genera el 6 por ciento del PIB cultural, mientras que 80 por ciento surge del mercado privado, y el 14 por ciento restante lo aportan los propios hogares; «es decir, el trabajo no remunerado o informal de personas que organizan ferias, que venden artesanías en la calle, que participan en eventos comunitarios», ilustró Castaño.

Son las artesanías, precisamente, el área que mayor peso tiene en el PIB cultural, con 18.9 por ciento del total. Asimismo, es la que más empleo genera, pues de cada 10 personas que trabajan en el sector cultural en México, tres se dedican a las artesanías.

«Estos datos hablan de una base económica extraordinaria enraizada en comunidades, en saberes transmitidos por generaciones, en trabajo predominantemente femenino e indígena; es uno de los activos culturales más genuinos del País, y precisamente por eso vale la pena preguntarse si la respuesta institucional está o no a la altura», insistió Castaño.

«Hay margen para ampliar y mejorar los apoyos, por ejemplo, para facilitar la formalización, el acceso al crédito y a los estímulos fiscales, así como para mejorar los espacios y canales de comercialización», prosiguió. «El reto es que el financiamiento público acompañe mejor el peso económico y laboral de las artesanías y las necesidades de quienes viven de esta actividad».

Y si bien la mayoría de las áreas que contribuyen al PIB cultural -incluidas patrimonio cultural y natural, música y conciertos, o artes escénicas y espectáculos- registraron aumentos en 2025, lo referente a medios audiovisuales tuvo una caída drástica del 6.7 por ciento.

Antonio Mier Hughes, economista y cofundador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu), planteó que dicha disminución podría deberse al uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria audiovisual; «o sea, hay ahorita gente que trabaja en esos medios y no está encontrando trabajo», señaló, preocupado también por el hecho de que el empleo que genera la cultura siga por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Y es que, en 2018, el pico alcanzó el millón 618 mil 747 puestos de trabajo; «con el dato que nos da INEGI para el 2025, tenemos un faltante todavía de 175 mil 344 puestos de trabajo que se han perdido del 18, 19 para acá», detalló Eduardo Cruz Vázquez, analista perteneciente también al Grecu.

«Ahí hay algo que atender», recalcó Mier. «Realmente, sí es de preocuparse».

Para Castaño, finalmente, el financiamiento que el Gobierno da al sector no tendría que justificarse únicamente por lo que la cultura aporta a la economía.

«La cultura es un derecho, y poder acceder a ella, crear, compartir, transmitir nuestras expresiones culturales, forma parte de los derechos que se reconocen constitucionalmente y en los tratados internacionales que México ha firmado. Por eso, el financiamiento público de la cultura no puede depender solamente de cuánto produce o cuántos empleos genera; su razón de ser está también en garantizar ese derecho para todas las personas.

«El reto es usar esta información (de la Cuenta Satélite) para tomar mejores decisiones presupuestarias, sin perder de vista que detrás de las cifras están las personas, las comunidades y su derecho a participar en la vida cultural», concluyó la investigadora.

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Aportes el PIB

De acuerdo con los datos de la Cuenta Satélite de la Cultura en México, elaborada por el INEGI, las áreas con mayor contribución al PIB son:

Música y conciertos 3%

Artes visuales y plásticas 5.1%

Libros, impresiones y prensa 5.3%

Formación y difusión cultural 5.6%

Patrimonio cultural y natural 6.3%

Artes escénicas y espectáculos 7.6%

Diseño y servicios creativos 14.3%

Medios audiovisuales 16.1%

Contenidos digitales e internet 17.8%

Artesanías 18.9%