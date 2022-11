Un repartidor que viajaba en motocicleta resultó lesionado, luego de colisionar contra un automóvil que se le atravesó a su paso, luego que la conductora no respetó un señalamiento indicativo de alto.

El desigual choque se registró el sábado a las 14:40 horas, sobre la calle Alfredo Lewis y esquina con la calle Álamo, en el fraccionamiento Circunvalación Norte, lugar hasta donde arribaron policías viales de Aguascalientes.

Quien resultó con algunos golpes leves en diferentes partes del cuerpo y no requirió ser trasladado a un nosocomio, fue un joven de nombre Raymundo, quien al momento de los hechos tripulaba una motocicleta marca Honda, modelo 2021, color rojo y con placa de circulación de Aguascalientes.

Quien provocó el accidente fue una mujer identificada como Andrea Montserrat, quien conducía un coche Volkswagen Jetta, modelo 2008, color plata y con matrícula de Aguascalientes.

Se estableció que esta mujer se desplazaba por la calle Álamo en sentido de sur a norte, cuando al llegar al cruce con la calle Alfredo Lewis, no respetó un señalamiento indicativo de alto y se siguió de frente.

Lo anterior provocó que se atravesara en el trayecto de la motocicleta Honda, que iba circulando por la calle Alfredo Lewis en sentido de oriente a poniente y debido a lo repentino de los hechos, el joven repartidor no pudo evitar impactarse contra el costado delantero del lado derecho.