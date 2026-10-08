Con un incremento de 100 mil dosis respecto al ciclo previo, el sector salud de Aguascalientes alista la aplicación de 405 mil dosis de vacunas para hacer frente a la temporada invernal a partir del próximo 12 de octubre. La estrategia está enfocada en ampliar la cobertura de vacunación y prevenir complicaciones respiratorias entre la población del estado.

El titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Rubén Galaviz Tristán, detalló que la campaña se desarrollará de manera coordinada entre la dependencia a su cargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Agregó que la estrategia de protección abarcará cuatro vacunas fundamentales: influenza, COVID-19, neumococo y sarampión. Sobre esta última enfermedad, precisó que la transmisión se mantiene bajo estricto control en la entidad, mediante acciones de prevención y atención en todos los centros de salud, tras el arranque protocolario de la campaña en el Centro Estatal de Vacunación.

Actualmente, Aguascalientes mantiene índices de vacunación superiores al 80%, nivel de inmunización que ha contribuido a prevenir un incremento en las hospitalizaciones y a reducir la gravedad de las manifestaciones clínicas de las enfermedades respiratorias.

Finalmente, el director del ISSEA indicó que la atención se brindará en la totalidad de los centros de salud y unidades médicas del sector. La campaña iniciará formalmente con un acto protocolario en el Centro Estatal de Vacunación.