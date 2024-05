Verónica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Competencia (Cofece) ordenó realizar cinco desincorporaciones de empresas de autotransporte de pasajeros, pues hay múltiples sociedades, coinversiones y relaciones horizontales en este servicio.

José Manuel Haro, titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión, afirmó en entrevista que prácticamente todas las grandes empresas de transporte tienen relación de negocios en común.

Se trata de los grupos La Piedad, Pullman, Toluca, Estrella Blanca, ADO y Transpaís, entre otros.

Por ejemplo, Grupo ADO, a través de Autos Pullman y Alas de Oro, mantiene una coinversión con Ampersa, una sociedad de Grupo Estrella Roja.

«Cuando hay estas coinversiones, los incentivos para competir se reducen, en este sentido, lo que estamos haciendo es separar estos vínculos entre empresas que generan estructuras de mercado que hacen más propensa la colusión.

«Estamos proponiendo cinco desincorporaciones o separaciones de empresas de tal manera que se garantice que funcionarán de manera independiente», dijo Haro.

Otro ejemplo es la coinversión entre Grupo ADO y GIE Pullman en Transportes Cuernavaca, Cuautla, Axochiapan, Jojutla y Anexas.

La Autoridad Investigadora detectó directorios cruzados, es decir, las empresas comparten órganos de administración, aunque supuestamente son competidores.

Los directivos de las empresas interactúan entre sí en órganos de administración de terminales de pasajeros y en la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), señaló.

Esto puede facilitar el intercambio de información sensible entre competidores, incentivar acuerdos anticompetitivos y afectar al mercado en perjuicio de los consumidores.

«Los altos directivos forman parte de más de una empresa ¿qué pasa cuando esto sucede? Se reducen los incentivos a competir.

«Lo que estamos ordenando es eliminar estos directorios cruzados y poner restricciones para que no haya empleados cruzados en las distintas empresas», describió el funcionario.

Dadas estas evidencias, se determinó que no hay suficiente competencia en las modalidades de Primera, Lujo, Ejecutivo y Transporte desde y hacia puertos y aeropuertos en todo el País.

En el caso de la Económica se identificó ausencia de competencia en la región noroeste, que abarca Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

«En la mayoría de los mercados geográficos la concentración es muy elevada. Por ejemplo, hay una región en el noreste, en el mercado de Lujo o Premium, donde sólo participa una empresa», explicó Haro.

Las empresas tienen oportunidad de presentar sus argumentos y elementos de prueba ante Cofece.

Una vez que sean escuchados, Cofece tendrá que emitir una resolución en firme y los involucrados tendrán un plazo para realizar las desinversiones.