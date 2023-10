CDMX.- Derivado del paro de labores en el Poder Judicial de la Federación, la justicia federal aplazó hasta nuevo aviso la audiencia en la cual, este lunes, Gloria Trevi debía ser imputada ante un juez por el delito de defraudación fiscal.

La cantante regiomontana estaba citada para una audiencia inicial el lunes, a las 16:00 horas, ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para que la Fiscalía General de la República (FGR) formulara la imputación en su contra.

En acatamiento a una circular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la que ordenó reprogramar todas las audiencias no urgentes que iban a celebrarse entre el 19 y el 24 de octubre, el Centro de Justicia dejó sin efecto la comparecencia de la intérprete de «Todos Me Miran».

Se espera que en cuestión de días el director del recinto judicial fije la nueva fecha para la diligencia. Por ahora, el paro de labores retrasó dicha imputación contra la estrella.

El CJF estableció que, durante el paro de labores, sólo se tramitarán asuntos urgentes y en materia penal, lo cual significa que los jueces únicamente celebren audiencias para calificar la legalidad de una detención, resolver la vinculación a proceso o la modificación de medidas cautelares y determinar extradiciones.

El caso de Trevi no está dentro de ninguna de estas excepciones y por eso ha sido aplazada.

Allegados al caso dijeron que la defraudación fiscal que le atribuyen a Trevi está relacionada con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S. A. de C. V.

Aparentemente no habría pagado el impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente a este depósito; es decir, que el monto del fraude sería inferior a tal cantidad. (Abel Barajas/Agencia Reforma)