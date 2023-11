Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el plan inicial del Gobierno federal era que la superfarmacia comenzara a operar antes de que finalizara el año, el arranque podría posponerse unos 15 días.

«Vamos a suponer que no podamos el 29 de diciembre, por imprevistos. Yo quiero que todo lo hagamos lo más pronto posible. Pero, bueno, no se pudo el 29, pero se pudo el 15 de enero, ¿no? Claro que va a ser el 29. Pero ya se avanzó», expresó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador sin ofrecer más detalles sobre los pendientes para poner en marcha la superfarmacia

En conferencia, dio a conocer que ya se firmó el acuerdo de compra-venta, se pagó el 10 por ciento y el resto quedará saldado en febrero de 2024.

Grupo REFORMA publicó que habitantes de las zonas aledañas a la superfarmacia no cuentan con acceso a clínicas públicas y que la alternativa es un consultorio de farmacia.

«Que era un almacén de Liverpool, ¡pues sí, es un almacén de Liverpool que se compró! No sólo un almacén, son como dos o tres almacenes que se compraron como, no sé, alrededor de 2 mil millones de pesos. Pero estamos hablando de como cinco zócalos techados, imaginen, para tener todos los medicamentos», expresó.

«‘Y está vacío’. Pues sí, está vacío, lo acabamos de adquirir. Porque se hizo un avalúo, porque así tiene que ser de acuerdo a los procedimientos legales y se llegó al acuerdo de adquirirlo. Ya se entregó el 10 por ciento, ya se firmó el convenio de compraventa, ya nos entregaron las instalaciones, ya se acordó que se paga totalmente en febrero».

Según López Obrador, quienes cuestionan su proyecto del gran almacén en Huehuetoca, Estado de México, lo hacen porque su Gobierno puso fin a la corrupción millonaria que se registraba en sexenios anteriores, donde operaban farmacéuticas «favoritas».